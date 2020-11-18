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Eğitim Kreşler ve anaokulları kapanacak mı?
Eğitim

Kreşler ve anaokulları kapanacak mı?

Kreşler ve anaokullarının durumu, eğitim öğretim dönemiyle alakalı alınan yeni kararların ardından merak edilenler arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamadan sonra MEB tarafından yayımlanan duyuru, ‘Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği yönünde oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kreş ve anaokullarının kapanıp kapanmayacağı detayları da belli oldu. Peki, kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak? İşte, detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-11-18 22:38:00 -
Kreşler ve anaokulları kapanacak mı?

Kreşler ve anaokulların kapanıp kapanmayacağı ile ilgili bilgiler sorgulanıyor. Koronavirüsle mücadelede yeni tedbirlerin alındığını dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin, 31 Aralık 2020'ye kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini duyurdu. Peki kreşler ve anaokulları kapanacak mı? İşte ayrıntılar…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detayları üzerine konuştu. Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada Bakanlığa bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacaklarını belirtti. Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacağını da ifade etti. Bakan Selçuk, 5580 sayılı özel öğretim kanunu üzerindeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki “bireysel eğitimler” yüz yüze gerçekleştirilebileceğini de söyledi.

Kreşler ve anaokulları kapanacak mı?

Kreş ve anaokulları özelinde henüz net bir açıklama gelmedi. Bakanlıktan bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

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