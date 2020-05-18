Kreşler ne zaman açılacak?
Koronavirüs salgını sebebiyle kreşler, anaokulları ve gündüz bakım evleri kapatılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kreşlerin açılacağı tarihi açıkladı. Vatandaşlar “Kreşler ne zaman açılıyor?” , “Gündüz bakımevleri ne zaman açılacak?” , “Anaokulları ne zaman açılacak?” , “Okullar ne zaman açılacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.
Çalışan annelerin en çok merak ettiği konu “Kreşler ne zaman açılacak?” sorusunun cevabı. Bu konuda açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.
Kreşler ne zaman açılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada kreşlerin açılacağı tarihle ilgili bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan; kreş, anaokulu ve gündüz bakım evlerinin 15 Haziran’da açılacağını açıkladı.