  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Kreşler kapandı mı? | Anaokulları açık mı?
Eğitim

Kreşler kapandı mı? | Anaokulları açık mı?

Kreşler anaokulları açık mı olacak? | Koronavirüs salgını sebebiyle yılsonuna kadar ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim durduruldu. Milyonlarca öğrenci 4 Ocak 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edecek. Çalışan anne ve babalar ise anaokullarının kapanıp kapanmayacağını merak ediyor. Peki, anaokulları açık mı? | Kreşler çalışıyor mu? | Kreşler yüz yüze eğitim yapıyor mu? | Kreşlerin çalışma saatleri | Anaokulları saat kaçla kaç arasında açık?

Yeniakit Publisher
2020-11-21 16:38:00 -
Kreşler kapandı mı? | Anaokulları açık mı?

Anaokulu kreşler açık mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. Pek çok kişi anaokulu ve kreşlerde eğitimin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, kreşler haftanın 5 günü açık mı? | Kreşler saat kaçla kaç arasında açık?

Kreşler kapandı mı? | Anaokulları açık mı?

Milyonlarca aile anaokulu ve kreşlerin açık olup olmayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak.

Yapılan açıklamada, "Bakanlık ile ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda, resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda okul öncesi eğitim kurumlarında, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olacak şekilde planlanacaktır. Fiziki imkanları uygun okul öncesi eğitim kurumlarında, salgınla ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecektir. Çocukların ev ortamında da desteklenmesi amacıyla TRT EBA İlkokul kanalında her gün yayımlanan EBA Anaokulu kuşağını takip etmeleri ve ailelerin Temel Eğitim Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanan Erken Çocukluk Eğitim Takvimi ile diğer yayınlardan yararlanmaları sağlanacaktır. Okula kayıtlı olup yüz yüze eğitimi tercih etmeyen ailelerin çocuklarının kayıtları silinmeyecek, bu çocukların da EBA Anaokulu'nu izlemeleri ve diğer eğitim materyallerinden yararlanmaları için gerekli önlemler alınacaktır" ifadeleri yer aldı.

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? | Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?
Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? | Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

Gündem

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? | Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CANLI YAYIN! Dilipak’tan flaş Alaattin Çakıcı ve Bülent Arınç açıklaması
Gündem

CANLI YAYIN! Dilipak’tan flaş Alaattin Çakıcı ve Bülent Arınç açıklaması

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Dili..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erteleme kararı aldık
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erteleme kararı aldık

AK Parti il kongrelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi..
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yaşanan kafa karışıklığı üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, genelgede olduğu gibi sok..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay