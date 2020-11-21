Anaokulu kreşler açık mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. Pek çok kişi anaokulu ve kreşlerde eğitimin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, kreşler haftanın 5 günü açık mı? | Kreşler saat kaçla kaç arasında açık?

Kreşler kapandı mı? | Anaokulları açık mı?

Milyonlarca aile anaokulu ve kreşlerin açık olup olmayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak.

Yapılan açıklamada, "Bakanlık ile ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda, resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda okul öncesi eğitim kurumlarında, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olacak şekilde planlanacaktır. Fiziki imkanları uygun okul öncesi eğitim kurumlarında, salgınla ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecektir. Çocukların ev ortamında da desteklenmesi amacıyla TRT EBA İlkokul kanalında her gün yayımlanan EBA Anaokulu kuşağını takip etmeleri ve ailelerin Temel Eğitim Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanan Erken Çocukluk Eğitim Takvimi ile diğer yayınlardan yararlanmaları sağlanacaktır. Okula kayıtlı olup yüz yüze eğitimi tercih etmeyen ailelerin çocuklarının kayıtları silinmeyecek, bu çocukların da EBA Anaokulu'nu izlemeleri ve diğer eğitim materyallerinden yararlanmaları için gerekli önlemler alınacaktır" ifadeleri yer aldı.