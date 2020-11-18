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Eğitim Kreşler kapalı mı? | Kreşler açılmıyor mu?
Eğitim

Kreşler kapalı mı? | Kreşler açılmıyor mu?

Kreşler kapandı mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle birtakım tedbir kararları alındı. Anne ve babalar kreşlerin açık olup olmayacağını merak etmeye başladı. Peki, kreşler kapandı mı? | Kreşler açılacak mı? | Kreşler ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-18 21:12:00 -
Kreşler kapalı mı? | Kreşler açılmıyor mu?

Kreşler çalışıyor mu? | Milyonlarca kişi kreşlerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, kreşler açık mı olacak?

Kreşler kapalı mı? | Kreşler açılmıyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edileceği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,"31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlama salgının seyrine göre gerçekleştirilecek" dedi.

Bakan Selçuk, “(Uzaktan eğitim) Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacak. Destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. Özel Öğretim Kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki bireysel eğitimler yüz yüze gerçekleştirilebilecek” diye konuştu.

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