Kreşler açık mı kapalı mı? Kreşlere yasak var mı?

Artan korona vakaları nedeniyle Bilim Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda, yeni tedbirler hayata geçirildi. Bu tedbirler arasında yüz yüze eğitim 4 Ocak 2021’e kadar yapılmayacak ve eğitim EBA üzerinden online olarak yapılacak. Yeni tedbirlerin açıklanmasıyla birlikte okul öncesi ve özel kreşlerin durumu da merak edilmeye başlanmıştı. Veliler kreşler kapatılacak mı? sorusunu sormaya başlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kreşlerle ilgili açıklama yaparak kafalardaki soru işaretlerini giderdi.

Kreşler kapatılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, anaokul ve kreşlerin durumuna ilişkin olarak, 81 ilin müdürlüklerine yazı önderdi. Bakanlık yazısında, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle resmi ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarındaki tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Kasım-4 Ocak'ta uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği belirtildi.

İlkokullarda, ortaokullarda ve ortaöğretim kurumlarında tüm derslerin canlı sınıf uygulamaları, TRT EBA TV, EBA portal ve açık kaynaklı diğer güvenilir platformlar üzerinden uzaktan eğitim yoluyla işleneceği anımsatılan yazıda, "Ancak Bakanlık ile ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda, resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda okul öncesi eğitim kurumlarında, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olacak şekilde planlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.