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Kreş öğretmenlerine İlkyardım eğitimi

Büyükşehir Belediyesi İlk Yardım Merkezi’nce Kreş öğretmenlerine verilen eğitimde;karşılaşabilecekleri kazalarda ya da herhangi yaşamı tehlikeye düşüren durumda yapılması gerekenler anlatıldı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:02
Kreş öğretmenlerine İlkyardım eğitimi

Büyükşehir Belediyesi İlk Yardım Merkezi’nce Kreş öğretmenlerine verilen eğitimde;karşılaşabilecekleri kazalarda ya da herhangi yaşamı tehlikeye düşüren durumda yapılması gerekenler anlatıldı.


Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin ilkyardımcı olmaları kreş ve gündüz bakımevinde önem arz etmektedir. Çünkü özellikle küçük yaş grubundaki çocuklar kısmi boğulmalara, düşme sonucu kafa travmalarına, oyun oynarken çarpışmalara, el-ayak travmaları gibi kreşte oluşabilecek olaylara maruz kalabilmektedir. Bu gibi durumlar söz konusu olduğunda ilkyardım eğitimi almış öğretmenlerimizin bilinçli ve yerinde müdahale yaparak mevcut durumun daha da kötüye gitmesini engellemiş olup sağlık personeli gelinceye kadar ilk müdahaleyi yapmış olurlar”

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:02
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