  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Krepli damat bohçası tarifi, nasıl yapılır? Kolay krepli damat bohçası tarifi
Kadın - Aile

Krepli damat bohçası tarifi, nasıl yapılır? Kolay krepli damat bohçası tarifi

Krep bohçası görüntü olarak, küçük altın keselerine veya bohçaya benzemektedir.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 17:06:00 - 2021-11-11 17:16:51
Krepli damat bohçası tarifi, nasıl yapılır? Kolay krepli damat bohçası tarifi

Krep bohçası ismini de görüntüsünden alıyor. Bu krepler yumuşacık, bol kakaolu, az şekerli bohçalara dönüşüyor.

Malzemeler

Krep için

2 tane yumurta,
1 su bardağı süt,
1 çay bardağı sıvı yağ,

1 yemek kaşığı kakao,
1 çay kaşığı kabartma tozu,
2,5 yemek kaşığı toz şeker,
un (aldığı kadar)

İç-Krema İçin

Yarım litre süt,
Yarım su bardağı toz şeker,
Çeyrek su bardağı mısır nişastası,
Çeyrek su bardağı un,
25 gr. margarin,
1 paket vanilya,
1 poşet toz krem şanti.

Üzerini Süslemek İçin

2 su bardağı süt,
1 yemek kaşığı mısır nişastası,
1 su bardağı toz şeker,

Yapılışı

Krep malzemelerinin hepsi karıştırılıp koyu kıvamda bir hamur elde edilir. Çok az yağlanmış bir teflon tavaya bir kepçe hamur yayılıp pişirilir. Üstü göz göz olunca tavadan alınıp soğumaya bırakılır. İç malzemeler margarin, vanilya ve toz krem şanti hariç karıştırılıp muhallebi kıvamında pişirilir. Soğuyunca margarin, vanilya ve krem şanti eklenip çırpılır. Hazırladığımız muhallebiden bir tatlı kaşığı dolusu bir krebin ortasına konur. Krebin kenarları pile yapalarak bohça şekli verilir. Üzeri için olan malzemeler karıştırılıp muhallebi kıvamında pişirilir, soğumaya bırakılı. Servis yapılırken krebin üzerine dökülür. İstenirse üzeri renkli şekerlerle süslenir. Afiyet olsun.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O kareye SP'den ilk açıklama: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz
Siyaset

O kareye SP'den ilk açıklama: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun dünkü görüşmesinde objektiflere yansıyan ve çok konuşul..
Erbakan'ın Mustafa Kemal sözleri yeniden gündem oldu! İşte o meşhur konuşma
Gündem

Erbakan'ın Mustafa Kemal sözleri yeniden gündem oldu! İşte o meşhur konuşma

Mustafa Kemal'in ölümünün 83'üncü yıl dönümünde, merhum başbakan Necmettin Erbakan'ın geçmişte "Atatürk ilkeleri" ile ilgili mecliste yaptığ..
Gündem

"Atatürk"lü, "İngiliz ajan"lı polemik

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür'ün "Perinçek, İngiliz istihbaratıyla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay