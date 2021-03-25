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Dünya Kremlin'den Putin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Dünya

Kremlin'den Putin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, koronavirüs aşısı olan Rusya Lideri Vladimir Putin'in sağlık durumuyla ilgili konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 17:52:00 -
Kremlin'den Putin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu aldıktan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’de yan etki görülmediğini belirtti.

Basına açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, koronavirüs aşısının ilk dozunu aldıktan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’de yan etki görülmediğini belirtti.

Peskov, “Başkanın hiçbir yan etkisi yok. Kendini iyi hissediyor, aşıyı iyi karşıladı” ifadelerini kullandı. Ayrıca Peskov, dün yaptığı açıklamada Putin’in yaklaşık 3 hafta sonra ikinci dozu alacağını ifade etmişti.

Yan etkisi sorulmuştu

Dün yapılan basın toplantısında Başkan Putin’in aşıdan sonra herhangi bir yan etki deneyimleyip deneyimlemediği sorulan Peskov, herkesin belirti göstermediğini ifade ederek, “Aşılananlardan bazılarında, aşıdan sonraki ilk gece biraz yüksek ateş ve güçsüzlük görülüyor. Bu gerçekten böyle, ancak herkeste görülmüyor. Çoğu insan aşılandıktan sonra belirti göstermiyor” ifadelerini kullanmıştı.

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