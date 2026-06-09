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Gündem Kremlin'den kibirli Batı'ya tokat gibi cevap! Peskov Avrupalıların sinsi arabuluculuk oyununu bozdu!
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Kremlin'den kibirli Batı'ya tokat gibi cevap! Peskov Avrupalıların sinsi arabuluculuk oyununu bozdu!

Yeniakit Publisher
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Kremlin'den kibirli Batı'ya tokat gibi cevap! Peskov Avrupalıların sinsi arabuluculuk oyununu bozdu!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı zehir zembelek açıklamalarda, Ukrayna krizini körükleyen Avrupa ülkelerinin arabuluculuk maskesini alaşağı etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'nın, Ukrayna krizinin çözüm sürecinde arabuluculuk rolünden uzak olduğunu belirterek "Rusya'ya şart koşarak arabuluculuk girişimlerinde bulunulması mantıksız ve yanlış. Bu, kabul edilemez." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile telefonda görüştüğüne dikkati çeken Peskov, ABD'nin görüşme içeriğiyle ilgili Rus tarafına henüz bilgi vermediğini kaydetti.

Dmitriy Peskov, "Eğer bu görüşmede somut bir şey, bize aktarılması gereken yeni hususlar varsa, Amerikalı müzakereciler bunu hızlı şekilde iletecek. Aramızda diyalog kanalları çalışıyor." şeklinde konuştu.

ABD'li yetkililerin hem Ukrayna hem de Rusya ile etkileşimde olduğuna dikkati çeken Peskov, Witkoff ile Kushner'in Rusya'ya ziyaret tarihinin kesinleşmediğini söyledi.

 

Peskov, "Ukrayna konusundaki arabuluculuk süreci duraklatıldı." dedi.

Avrupalı ülkelerin, Ukrayna krizinin çözüm sürecinde arabuluculuk rolünü üstlenmesi ihtimaline ilişkin de Peskov, "Onlar, bu rolden çok uzaklar. Rusya'ya şart koşarak arabuluculuk girişimlerinde bulunulması mantıksız ve yanlış. Bu, kabul edilemez. Avrupalılar, barışçıl müzakerelerden ziyade savaşın sürdürülmesine odaklanmayı tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı ülkesindeki seçimde zafer kazanması nedeniyle tebrik etmeyi planlayıp planlamadığı yönündeki soruyu ise şu yanıtı verdi:

"Seçimlerin kesin sonuçlarının açıklanmasını beklemek lazım. Seçimlerle ilgili çok sayıda belirsiz husus söz konusu. Seçimlerde çok sayıda ihlalin yapıldığına dair haberler gördük. Bu nedenle, resmi sonuçları beklemeyi tercih ediyoruz."

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