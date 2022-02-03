  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kremlin'den ABD açıklaması: Gerekçelerimiz var
Dünya

Kremlin'den ABD açıklaması: Gerekçelerimiz var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermesinin, endişelenmeleri için yeterli bir sebep olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 07:29:00 -
Kremlin'den ABD açıklaması: Gerekçelerimiz var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve beraberindeki NATO ülkelerinin Avrupa'ya ilave asker gönderme kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

CNN muhabiri Matthew Chance'e konuşan Peskov, ABD'nin fiili olarak Avrupa'da gerilimi yükseltmeye devam ettiğini söyledi.

Peskov, asker gönderme kararlarının Rusya'nın kaygılanması için bariz gerekçelerinin olduğunun en iyi kanıtı olduğuna işaret etti.

Son zamanlarda ABD ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik ‘istila’ planlamakla suçluyor ve Doğu Avrupa'daki askeri varlıklarını artırıyor.

Rusya yönetimi ise Batı'nın ve Ukrayna'nın ‘saldırgan eylemler’ ile ilgili suçlamalarını defalarca reddederek, hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimseye saldırmayacağını açıklamış, ‘Rus saldırganlığı’ ile ilgili açıklamalarının ise NATO’nun Rusya sınırlarının yakınına daha fazla askeri teçhizat konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını vurgulamıştı.

Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca, gerginliğin tırmanmasının ana nedeninin, Ukrayna'ya silah tedarik eden ve böylelikle onu askeri maceralara iten ABD ve NATO'nun eylemleri olduğunu belirtmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay