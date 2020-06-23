Kremlin sözcüsü tek tek anlattı! Vladimir Putin’in odasındaki sır

Rusya Devlet Başkanı Putin'in “Rossiya 1” TV kanalına verdiği röportaj sırasında, Kremlin'deki ofisine bağlanan bir “özel oda”da görüntülenen portresi sosyal medyada gündem oldu. Bunun üzerine Kremlin Sözcsü Peskov bir açıklama yaparak, Putin'in neredeyse 3 yıldır bir divana serili duran portresinin sırrını anlattı.

Putin geçen hafta yapılan röportajda, yoğun çalışmaları sırasında dinlenmek için kullandığı, hatta uzun gece mesaileri sırasında bazen uyumak durumunda kaldığı özel odayı kameralara açmıştı. Odada, büyük bir siyah deri divanın üzerinde yastıkların yanı sıra, üzerine serilmiş bir Putin portresi göze çarptı. Ayrıca odanın duvarında büyük bir Hz. İsa ikonu da görüldü.

Görüntüler medyaya yansıyınca, divana serili duran Putin portresinin, 2017'de ünlü yönetmen Oliver Stone'un çektiği Putin belgeselinde de aynı şekilde görüntülendiği ortaya çıktı. Yani geçen üç yıl içinde portre, divan örtüsü gibi orada kalmaya devam etmişti.

Belgeler ve başka oda

Bunun nedeni sorulunca Peskov açıklama yaptı:

“Bu, Japonya gezisinde verilmiş bir hediye. Pirinç kağıdından geleneksel olarak yapılmış bir portre.”

Portrenin neden yıllardır divanın üzerinde durduğu sorulunca da Peskov şu yanıtı verdi:

“Çünkü başkan, onun yerinin orası olduğunu düşünüyor.”

Bu arada Sputnik'in haberine göre ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zaman zaman çalışmak için Kremlin'de gece saat 02.00'ye kadar kalması gerektiğini, sık sık da geceyi orada geçirdiğini ifade etti. Rus lider, gazetecilere gösterdiği gizli odasında da daha çok belgeler üzerinde çalıştığını söyledi.

Rossiya-1 televizyonuna konuşan Vladimir Putin, “İşim bazen çok geç bitiyor. Gece iki-iki buçuğa kadar sürüyor” dedi.

Geceyi sık sık Kremlin'deki dinlenme odasında geçirmek zorunda kalıp kalmadığını yanıtlayan Putin, “Neredeyse her zaman” karşılığını verdi.

Putin'in belgeler üzerinde çalıştığı gizli odasında babasının fotoğrafı var.

Putin, Rossiya-1'den gazetecilerle Kremlin'deki çalışma odasında bir araya geldi.

Putin, bu bölümün sadece televizyonlarda görülen resmi görüşme bölümünden ibaret olmadığını; burada ayrıca yemek, dinlenme odası ve belgeler üzerinde çalıştığı başka bir odanın da bulunduğunu ekledi.

Gazetecileri belgeler üzerinde çalıştığı küçük odaya götüren Putin, hazırlık yapmadığı ve içeride çalışma ortamı bulunduğuna dair önceden uyardı.

Söz konusu odayı daha önce kimsenin görmediğini belirten Rus lider, “Burada işle ilgili görüşmelerimi yapıyor, genel anlamda ise belgeler üzerinde çalışıyorum” dedi.

Rus lider odada bulunan ve babasının Sivastopol'de bir denizaltıda görev yaptığı sırada çekilmiş fotoğrafını da gösterdi.