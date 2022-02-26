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Dünya Kremlin Sözcüsü Peskov'un kızından dikkat çeken mesaj! Kısa süre içinde paylaşımını sildi
Dünya

Kremlin Sözcüsü Peskov'un kızından dikkat çeken mesaj! Kısa süre içinde paylaşımını sildi

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov'un kızı Elizaveta Peskova, sosyal medya hesabından "Savaşa hayır" paylaşımı yaptı. Peskova, kısa süre sonra bu paylaşımı sildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 00:39:00 -
Kremlin Sözcüsü Peskov'un kızından dikkat çeken mesaj! Kısa süre içinde paylaşımını sildi

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov'un kızı Elizaveta Peskova, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'un Ankara doğumlu 24 yaşındaki kızı Elizaveta Peskova, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla Rusya'da gündem oldu.

"Savaşa hayır" paylaşımı yapıp sildi

Türk dostu olarak bilinen Peskova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına karşı çıkarak, "Savaşa hayır" paylaşımı yaptı. Peskova, kısa süre sonra bu paylaşımı sildi.

"Türkçe öğreniyorum" demişti

Elizaveta Peskova, daha yaptığı paylaşımda, "Türkiye benim için Rusya kadar vatanım sayılır. Ben Ankara'da doğdum, hayatımın ilk yıllarını orada geçirdim. Babam ve dedem Türkolog ve ben de Moskova Devlet Üniversitesi'nde Türkçe öğreniyorum." demişti.

 

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