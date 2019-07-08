Kremlin Sözcüsü Peskov: “S-400’ler uygulama aşamasında” Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, S-400 savunma sisteminin Türkiye’ye gönderilmesini içeren anlaşmanın uygulama aşamasında olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, S-400 savunma sisteminin Türkiye’ye gönderilmesini içeren anlaşmanın uygulama aşamasında olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye teslimatı konusunda sürecin hangi aşamada olduğuna ilişkin soruya, “Olması gereken aşamada. Daha ayrıntılı bilgi vermem mümkün değil” yanıtını verdi.Gazetecilerin, 6 Temmuz’da Erdoğan ile Putin arasındaki telefon görüşmesinde S-400’lerin ele alınıp alınmadığı sorusuna da cevap veren Peskov, “Elbette, bundan bahsettiler. Söz konusu anlaşma gerçekleştirilme aşamasında" ifadelerini kullandı.

Dün gece saatlerinde Rusya’da bazı basın organları S-400 hava savunma sistemlerinin kargo uçaklarına yüklenmeye başlandığını iddia etmişti.

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