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Dünya Kremlin: Putin ile Erdoğan Soçi'de ikili ilişkileri ve uluslararası meseleleri görüşecek
Dünya

Kremlin: Putin ile Erdoğan Soçi'de ikili ilişkileri ve uluslararası meseleleri görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Soçi'de ikili ilişkileri ve uluslararası meseleleri görüşeceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 16:19:00 -
Kremlin: Putin ile Erdoğan Soçi'de ikili ilişkileri ve uluslararası meseleleri görüşecek

Kremlin Sarayından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Rusya'nın Soçi kentinde görüşeceği belirtildi.

Açıklamada, "Rus-Türk ortaklığının siyasi, ticari ve ekonomik alanlarda çeşitli yönlerinin ele alınması planlanıyor. Suriye, Libya, Afganistan ve Güney Kafkasya'daki durum dahil güncel uluslararası sorunlar konusunda detaylı görüş alışverişinde bulunulacak." ifadeleri kullanıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Erdoğan'ın yüz yüze görüşeceğini dün açıklamıştı.

 

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