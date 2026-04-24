Kremlin dünyaya duyurdu: Putin Miami'ye gidebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Miami'deki G20 Zirvesi'ne katılabileceğini ifade ederek, "Rusya Miami'deki G20 Zirvesi'nde temsil edilecek. Putin, Miami'ye gidebilir" dedi.

ABD'DEN RUSYA'YA G-20 TEKLİFİ

ABD yönetiminin, Putin'i aralık ayında Miami şehrinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne davet etmeyi planladığı iddia edildi.

İsminin açıklanmaması şartıyla Washington Post gazetesine konuşan ABD'li yetkili, 14-15 Aralık'ta Miami'de düzenlenmesi planlanan G20 Liderler Zirvesi'ne Putin'in de davet edilmesinin gündemde olduğunu ileri sürdü.

Yetkili, henüz resmi davetlerin gönderilmediğini ancak Rusya'nın da G20 üyesi olduğunu ve hem bakanlar düzeyindeki toplantılara hem de liderler zirvesine davet edileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ise dün Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'e yönelik G20 davetinden haberdar olmadığını ancak buna karşı çıkmayacağını ifade etmişti.

"HERKESLE KONUŞMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

