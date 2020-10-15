Kremlin: AB, "Navalnıy" yaptırım kararıyla Rusya ile ilişkilere zarar verdi

MOSKOVA (AA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB), Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın kimyasal maddeyle zehirlenmesi nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulama kararıyla ikili ilişkilere zarar verdiğini söyledi.

Peskov, AB'nin, Rus muhalif Navalnıy'ın kimyasal maddeyle zehirlenmesi nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulama kararını, gazetecilere değerlendirdi.

Bunun "bilinçli" ve "dostça olmayan" bir adım olduğunu belirten Peskov, "AB, bu kararla ilişkilerimize zarar verdi. Elbette Moskova, durumu analiz edecek ve kendi çıkarları doğrultusunda hareket edecek." dedi.

Peskov, "Bu meselenin üzücü yanı, bu kararda mantığın olmamasıdır." yorumunda bulundu.

AB, Rus istihbarat kurumlarının yetkililerinden 6 kişi ile Rusya Devlet Organik Kimya ve Teknoloji Araştırmaları Enstitüsüne seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımlar uygulama kararı aldı.

- "Navalnıy'ın zehirlendiği" iddiası

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. 44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasalla kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Seibert, 14 Eylül'de de Navalnıy'ın zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.

Charite Hastanesi 7 Eylül'de, Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.

Navalnıy'ın ekibi de Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Navalnıy'ın Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğunu ileri sürmüştü.

Aleksey Navalnıy, 23 Eylül'de Berlin'de tedavi gördüğü Charite Hastanesinden taburcu edilmişti.

- Navalnıy kim?

Rus muhalif aktivist Navalnıy, ülkedeki yolsuzluklara karşı verdiği mücadeleyle biliniyor.

"Aleksey Navalnıy" ve "Navalnıy Live" Youtube kanalını yöneten Navalnıy, Kremlin yönetimine karşı protesto gösterileri düzenlemesi nedeniyle sık sık hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yolsuzlukla Mücadele Vakfını 2011’de kuran Navalnıy, "Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Yevgeniy Prigojin’in yemek şirketinin hizmet verdiği okullarda, öğrencileri hastalandırdığını iddia etmişti.

Navalnıy, Prigojin'in kendisine, vakfa ve vakfın avukatı Lubov Sobol'e yönelik toplam 88 milyon rublelik (yaklaşık 1 milyon 240 bin dolar) dava açması nedeniyle vakfını kapatma kararı aldığını bildirmişti.

Moskova belediye başkanlığı seçimlerinde, 2013’te Halkın Özgürlüğü Partisi (PARNAS) tarafından desteklenen Navalnıy, mevcut Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’e karşı seçimleri kaybetmişti.

Navalnıy’nın Rusya’da 2018’de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde adaylığı, sabıka kaydı gerekçesiyle Rusya Merkez Seçim Komisyonunca kaydedilmemişti.

Kremlin yönetimine olan muhalif Navalnıy, 2012’de Time Dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri olarak kabul edilmişti.