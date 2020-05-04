Kremalı mantar çorbası nasıl yapılır? Nefis mantar çorbası tarifi

Kremalı mantar çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

1 paket mantar

1 havuç

2 kaşık un

3 bardak süt veya yarım paket sıvı krema

6 bardak su

4 kalık yağ

Tuz

Karabiber

Sosu için;

½ kaşık tereyağı

½ kaşık kırmızı toz biber

Dereotu

Yapılışı

Öncelikle mantarları 15 dakika sirkeli suda bekletin. Ardından iyice yıkayıp küçük küçük doğrayın. Orta boy bir tencerenin içine sıvı yağı koyun. Havuçlarınızı rendeleyip bu yağda kavurun. Birkaç dakika kavurduktan sonra 2 bardak su koyup pişmeye bırakın.

Başka bir tencerenin içinde 2 kaşık un ve 1 kaşık sıvı yağı kokusu çıkana kadar kavurun. Daha sonra üzerine 4 bardan suyu ve sütü ekleyin. Pişen havuçları ve mantarı ekleyin. Tuzunu ve baharatını atın. Pişmeye bırakın. Arada karıştırın.

Üzerindeki sosu için tereyağını eritin ve kırmızı biberle karıştırın. Kâselerinize aldığınız çorbanın üzerine ya da direk tencereye dökebilirsiniz.

Dereotuyla servis edin.

Afiyet olsun.

Mantarın faydaları nelerdir?

- Mantar kalp hastalıkları riskini ortadan kaldırır.

- Mantar tüketimi olan ya da ileride oluşabilecek kanserleri önler. Kanser riskinin %40 oranında azaltılmasına yardımcı olur.

- Kolesterol hastaların tüketmesi gereken bir yiyecektir. Çünkü mantarlar, kolesterolü düşüren pek çok life sahiptir.

- Kas ve kemik sağlığının güçlenmesine faydalıdır. Özellikle fazla kalori içermediği için sporcular tarafından tüketilmesi önerilir.

- Vitamin kaynağıdır. Mantar içerisinde D vitamini, kalsiyum ve bakır bulunur. Bu mineral ve vitaminler insan sağlığı açısından oldukça büyük faydaya sahiptir.

- Mantarlar içerisinde çeşitli antioksidanlar bulundurur. Bu antioksidanlar sayesinde genç ve sağlıklı bir cilde sahip olabilirsiniz.