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Kadın - Aile Kremalı makarna tarifi | Tam ölçülü kremalı makarna nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kremalı makarna tarifi | Tam ölçülü kremalı makarna nasıl yapılır?

Sarımsaklı kremalı makarna tarifi | Hem pratik hem leziz bir tarif arayanlar 'Kremalı makarna nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kremalı makarna için hangi malzemeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2022-03-25 21:36:00 -
Kremalı makarna tarifi | Tam ölçülü kremalı makarna nasıl yapılır?

Hem çocuklarınızın hem de kendinizin damaklarını şenlendirecek bir yemek mi hazırlamak istiyorsunuz; işte kremalı makarna tarifi….

Kremalı makarna tarifi

Malzemeler:

  • 1 paket makarna
  • 1 kutu krema
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • Nane ya da kuru fesleğen

Tam ölçülü kremalı makarna nasıl yapılır?

Bir tencereye bol su alın ve makarnayı haşlanmaya bırakın.

Bu arada bir tencereye tereyağını ekleyip sarımsağı kavurun.

Ocağın altını kısık ateşe alın ve tencereye kremayı ekleyin.

Tuz, karabiber, kuru nane ve kuru fesleğeni ekleyip sosun pişmesini bekleyin.

Haşlanan makarnayı süzün ve makarnaya ilave edin.

Arzu ederseniz servis aşamasında makarnanın üzerine kaşar peyniri rendesi serpebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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