Krem lekesi nasıl çıkar? Güneş kremi ve losyon lekelerinin çıkarılması

Güneş Kremi, Krem ve Losyon Lekeleri

Çoğu losyon, güneş kremi ve kremlerin ortak bir yönü vardır: yağlı olmaları. Bu nedenle, lekenin çıkması için yağın içine geçecek bir leke çıkarıcıya ihtiyacınız olacaktır. Bu, bronzlaştırıcı losyon, güneş kremi, lanolin, bronzlaştırıcı yağ veya güneş spreyi lekesi için geçerlidir. Aşağıdaki adımlar güneş spreyi ve merhem gibi diğer krem türleri için de geçerlidir.

Giysilerdeki güneş kreminin çıkarılması:

Deterjanı kumaş türü ve rengine göre seçin

Sıvı deterjanı doğrudan lekeye uygulayın ve hafifçe yedirin

Sıvı deterjanı 10 dakika lekenin üstünde bırakın

Kumaş için güvenli olan en yüksek derecede yıkayın

Kalan losyon, güneş kremi ve krem lekelerini kontrol edin.

Krem lekesi yağ içeren bir lekedir. Bundan dolayı bu lekenin çıkarılmasında kullanılacak olan ürünlerin yağ çözme özelliğinin bulunması gerekmektedir.

Evde Çıkarma İşlemleri

Deterjan lekenin üzerinden 15 dakika boyunca bekletilir ve ardından neml ki bez sayesinde fazla baskı yapmadan silinir. Durulama kesinlikle yapılmalıdır. Leke olan alan bir parke ise öncelikli olarak kağıt havlu ile leke silinir. Ardından nemli bezin üzerine çamaşır deterjanı dökülür ve krem lekesi silinerek çıkar.

Limon ve Pudra

Krem lekesi kumaştan, koltuktan ve cilt üzerinden limon ve pudra ile çıkar. Krem yağlı bir ürün olduğu için yağ konusunda etkili olan çözümlerin kullanılması gerekir. bebek pudrası krem lekesi olan bölgenin üzerine dökülür ve yağı emmesi için belli bir süre bekletilir. Ardından dilimlere ayrılan limon lekenin üzerinde 15 dakika boyunca bekletilmelidir. Leke kıyafette ise çamaşır makinesine atılır. Farklı bir alandaysa nemli bez yardımı ile silinerek çıkartılır.

Bulaşık Deterjanı

Bulaşık deterjanı yağ çözme özelliği ile bilinir ve krem lekesi lan bölgedeki lekeleri orantılı kullanımı sayesinde çıkar. kumaşı ya da döşemenin üzerinde yer alan yağ lekesi üstüne orantı bir şekilde bulaşık deterjanı damlatılır. Bu şekilde 15 dakika boyunca bekletilir. Hassas ve nazik bir şekilde nemli bir bez yardımı ile baskı uygulamadan silme işlemi yapılır. deterjanın kalıntılarını kıyafetteyse çamaşır makinesinde yıkamak gerekir. kıyafette değilse nemli bezle silinmelidir.

Diğer Uygulamalar

Çamaşır Deterjanı

Çamaşır deterjanı da krem lekesi üzerinde orantılı şekilde uygulandığında sorun olduğu bölgeden çıkar. bu uygulamada önemli olan leke olan kumaşın ya da döşemenin cinsine uygun bir deterjan kullanmaktır. Deterjan lekenin üzerinden 15 dakika boyunca bekletilir ve ardından nemlki bez sayesinde fazla baskı yapmadan silinir. Durulama kesinlikle yapılmalıdır. leke olan alan bir parke ise öncelikli olarak kağıt havlu ile leke silinir. Ardından nemli bezin üzerine çamaşır deterjanı dökülür ve krem lekesi silinerek çıkar. bu işlemden sonra da durulama ve kurulama uygulaması kesinlikle yapılmalıdır.

Süt

Süt krem ve vazelin lekelerini doğru kullanıldığı takdirde çıkarır. Ayrıca bu lekelerin çıkarılması konusun da oldukça etkili bir uygulamadır. Vazelin lekesi olan kumaşsa üzerine direk olarak süt dökün. bu şekilde 15 dakika boyunca bekletin ve çitileyin. Ardından çamaşır makinesinde yıkayın. Döşeme meydana gelmişse süt nemli bez üzerine dökülür ve döşemeye lekeleme yapılır. ardından lekenin üzerine süt ile ıslatılan bez kapatılarak 15 dakika bekletilir. Su ile durulanan krem lekesi çıkar.

Ütü

Kıyafetinizde meydana gelen krem lekesi ütü ile kolay şekilde çıkar. bu işlem için kağıt ya da kartoın kullanımı yapmanız gerekmektedir. krem lekesi olan kıyafetin lekeli yüzene kağıdı ya da kartonu yerleştirin. Kıyafetin arka kısmından ısınan ütüyü bastırın. Karton sıcaklığı gördüğünde eriyen yağ lekesini emer ve sorun çıkar. karton lekelendikçe temiz tarafını kullanarak ütülemeye devam edin. Bu uygulama tüm leke çıkana kadar devam etmelidir. Leke çıktıktan sonra kıyafet çamaşır makinesinde uygun olan programda yıkanır. Kesinlikle kurutma makinesine atılmamalıdır. Kurutma makinesi leke kaldıysa kalan lekenin kumaş içinde sabitlenmesini sağlar.

Losyon lekesi nasıl çıkar?

Lekeli bölgeye su serpin. Suyun üzerine ise birkaç yemek kaşığı karbonat dökün. Karbonat ve su yaklaşık 15 dakika lekenin üzerinde dursun. Bir bez yardımıyla fazla suyu ve karbonatı temizlemeye çalışın.

Kumaştan vazelin lekesi nasıl çıkar?

Vazelin lekesi olan kumaşsa üzerine direk olarak süt dökün. Bu şekilde 15 dakika boyunca bekletin ve çitileyin. Ardından çamaşır makinesinde yıkayın. Döşeme meydana gelmişse süt nemli bez üzerine dökülür ve döşemeye lekeleme yapılır.

Bronzlaştırıcı yağ kıyafetten nasıl çıkar?

Lekenin üzerine birkaç damla deterjan veya bulaşık deterjanı damlatın. Ovalayarak lekeye yedirin. Deterjanlı bölgeyi soğuk ya da ılık suda durulayın. Lekeyi tamamen uzaklaştırmak için çamaşır makinesine atarak giysiyi yıkayın.

Güneş lekeleri nasıl geçer?

Temiz bir pamuğa bol bol limon suyu sürüp güneş lekesine uygulayarak 20-25 dakika bekleyin. Ardından bol su ile durulayın. Kaşıntı ya da kızarıklıklara maruz kalmamak için limon suyu uyguladığınızda güneşe çıkmayın. Aloe Vera: Güneş lekelerini gidermede en başarılı bitkilerden biridir.

Güneş koruyucu krem leke yapar mı?

Güneş kremi, son yıllarda güneş lekelerini engellemede yardımcı olan ürünler arasındadır. Güneş kremi kullanmak güneş lekelerinin oluşmasını engeller ve oluşacak lekelerin gecikmesine de yardımcı olur fakat daha önceden çıkmış güneş lekesi için bir çözüm oluşturmaz.

Bronzlaştırıcı lekesi nasıl çıkar?

Güneş kremi neden temizlenmeli?

Çift aşamalı yüz temizliği güneş kreminin de cildimizden iyi bir şekilde temizlenmesini sağlar. İki aşamalı temizlik ayrıca cildin çok daha sağlıklı, canlı ve pürüzsüz görünmesini sağlar. Ciltten ölü derilerin atılmasında etkilidir.

Pişik kremi lekesi nasıl çıkar?

Lekeli bölgeye su serpin. Suyun üzerine ise birkaç yemek kaşığı karbonat dökün. Karbonat ve su yaklaşık 15 dakika lekenin üzerinde dursun. Bir bez yardımıyla fazla suyu ve karbonatı temizlemeye çalışın.

vicks lekesi nasıl çıkar? Vicks lekesi için harici bir medikal ya da temizlik ürünü mü kullanmalısınız, yoksa çeşitli bitkisel formüller ve takviyeler ile vicks lekesinden kurtulmak mümkün mü?

Vicks lekesi, oluştuğu yüzeyde tekstil ürününün estetik bütünlüğünü bozmasının yanı sıra oldukça güç çıkan bir leke türüdür. İçerisindeki kimyasal bileşenler nedeniyle yüzeyde kalıcı izler oluşmasına ve gerekli temizliğin yapılmaması durumunda yüzeydeki lekenin dokuya zarar vermesine neden olur. Genellikle kimyasal özlü ürünleri tercih eden hanımlar, limon, diş macunu, karbonat gibi çeşitli çözümlere de başvurabiliyorlar. Fakat bu noktada esas olan kriter, vicks lekesinin nasıl bir yüzeyde oluştuğu. Kıyafet, halı, koltuk ya da pamuklu tekstil ürünleri başta olmak üzere birçok ürün, farklı işlemler gerektirebilir. Başlıklar hâlinde incelemek gerekirse:

Gömlek

Gömlek yüzeyine bulaşan kremi temiz ve nemli bir bez ile güzelce temizleyin. Ardından gömleği suyla doldurduğunuz bir leğene bastırın. Gömlek üzerinde leke oluşan bölgeyi tuz ile ovun. Ardından sirke dökerek çitileyin. Çitileme işleminin ardından karbonat ile sirkenin yüzeyden temizlenmesini sağlayın. Gerekli temizleme ve çitileme işlemlerinin ardından gömleği güzelce durulayıp kurumaya bırakın.

Halı

Kremi yüzeyden temizledikten sonra 1 çay kaşığı kadar karbonat döküp üzerine 4-5 damla kadar limon damlatın. Limonun karbonatı köpürtmesini bekleyin. Köpürme işlemi bittikten sonra bir süre bekleyip temiz bir bez yardımıyla bölgeyi silin. Bu işlemi leke yüzeyden tamamen gidene kadar tekrarlayın. Son olarak bölgeyi temiz bir bez yardımıyla durulayıp kurumaya bırakın.

Monttan krem lekesi nasıl çıkar?

aseton döküp beklettim peçeteyle bekletin.