Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl geç başlayan KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu e devlet üzerinden 8 Kasım’a kadar yapılacağı açıklandı. Üniversitede okuyan öğrenciler, eğitim masrafları başta olmak üzere, ulaşım, kira giderlerini bir nebze de olsun karşılamak için KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulundu. Üniversiteyi kazanan ve kazandığı bölüme kayıt yaptıran öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulunmakta. Başvuruların değerlendirilmesinden sonra KYK burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan adaylara burs ve kredi ödemesi yapılmakta.

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK, bu seneki kredi ve burs başvuru işlemleri için henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. KYK burs başvuruları geçen sene 16 Ekim'de başlamış ve 21 Ekim'de bitmişti. KYK burs sonuçlarının başvuruların sona ermesinden yaklaşık bir ay sonra açıklanması bekleniyor.

KYK bursu ne kadar?

KYK bursu ücretleri 2020 yılı için ön lisans ve lisans öğrencileri için 550 TL, yüksek lisans öğrencileri için 1100 TL ve roktora öğrencileri ise 1650 TL olarak ödenmekte.