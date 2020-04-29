Kredi maliyetleri düşüyor yeni desteklerde öncelik tüketicilerin

Kamu bankaları öncülüğünde başlayan kredi desteklerine katılım bankalarının da katılması ertelenen talepleri harekete geçirmeye başladı.

Önce otomobil isteniyor

Kredi maliyetlerinin düşmesinin ardından internette arama motorlarında tüketici kredilerine yönelik sorgulamalar artmaya başladı. Ramazan alışverişi perakende sektöründe hareketliliğe yol açarken, kredi maliyetlerindeki düşüşün ardından otomobile olan talebin de artması bekleniyor. Yaklaşan bayram ve coronavirüs tedbirlerinin hafifletilmesiyle yaz aylarında özellikle otomobile olan talebin artması öngörülüyor.

Bantlar dönüyor

Daha önce üretime ara veren otomobil fabrikalarında da bantlar yeniden dönmeye başladı. Mercedes geçen hafta itibariyle, Renault ise bu hafta başında üretime başladı. Otokar, Honda, Hyundai-Assan ise üretime daha önce başladığını açıklamıştı. Otomobil ve konut alımını erteleyen tüketiciler için haziranla birlikte fırsat döneminin başlaması bekleniyor.

Düğüncülerin gözü altında

Coronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılması ile etkisiyle ötelenen düğünler de yapılacak. Düğün yapacak vatandaşlar, özellikle altın fiyatlarındaki hareketliliği yakından takip ediyor.

Mobilyaya talep artacak

Türkiye’de ilk coronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinde 325 lira olan gram altın 389 liraya kadar çıkarken, düğün yapacakların umudu coronavirüs salgını ile birlikte altın fiyatlarının da gerilemesinde. Düğünlerin artması ile mobilya ve beyaz eşyaya talebin artacağı ifade ediliyor.