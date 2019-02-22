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"Kredi kartlarında taksit ve kredilerde vade uzatılacak"

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben:- "Kredi kartlarında taksit sınırını ve bireysel tüketici kredilerinde vadeleri uzatma yönünde çalışma yapıyoruz"- "İhtiyaç kredilerinde vade 36 aydan 60 aya çıkacak"- "Fiyatı 120 bin TL'ye kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılacak kredilerde vade 48 aydan 60 aya yükselecek"- "Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içi harcamalarda taksit sınırı 9 aydan 12 aya çıkacak"

22 Şubat 2019 Cuma 21:17
"Kredi kartlarında taksit ve kredilerde vade uzatılacak"

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "Kredi kartlarında taksit sınırı ve bireysel tüketici kredilerinde vade uzatımı yönünde çalışma yapıyoruz." dedi.

Akben, AA muhabirine kredi kartları ve bireysel tüketici kredilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kredi kartlarında taksit sınırını ve bireysel tüketici kredilerinde vadeleri uzatma yönünde çalışma yapıldığını belirten Akben, söz konusu çalışmanın bireysel tüketicilerin elini rahatlatmasının yanı sıra iç talebin canlanmasına da katkı sağlayacağını ifade etti.

Akben, bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişik yapıldığında ihtiyaç kredilerinde vadenin 36 aydan 60 aya çıkacağını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Fiyatı 120 bin TL'ye kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılacak kredilerde vade 48 aydan 60 aya yükselecek. Halihazırda 6 ay olan bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesini 12 ay olarak yeniden düzenliyoruz. Banka kredilerinde vadelerde yapacağımız değişiklik finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri için de aynen geçerli olacak.

Kredi kartlarında taksit sınırında yapacağımız düzenleme ile bilgisayar alımlarında ve taşımacılıkla ilgili harcamalarda taksit sayısı 6'dan 12'ye yükselecek. Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içi harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetlerle ilgili harcamalarda taksit sınırı 9 aydan 12 aya çıkacak. Kurumsal kredi kartlarında tüm ürün ve hizmet harcama gruplarında taksit sayısı 9'dan 12'ye çıkacak."

Akben, daha önce yaptıkları düzenleme ile tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabildiğini anımsattı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 21:17
  1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben
  2. kredi vadesi
  3. taksit sayısı

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