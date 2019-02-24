Kredi kartlarında taksit kredilerde vade uzatılacak BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, kredi kartlarında taksit sınırını; tüketici kredilerinde de vadeleri uzatmaya yönelik çalışma yaptıklarını açıkladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, kredi kartlarında taksit sınırını; tüketici kredilerinde de vadeleri uzatmaya yönelik çalışma yaptıklarını açıkladı. Söz konusu çalışmayla iç talebi artırmayı amaçladıklarının altını çizen Akben, “Bu kapsamda ihtiyaç kredilerinde vadeyi 36 aydan 60 aya, taşıt kredilerinde de 48 aydan 60 aya çıkaracağız. Kredi kartlarıyla yapılan bilgisayar alımlarında ve taşımacılık harcamalarında da taksit sayısını 6’dan 12’ye yükselteceğiz” ifadelerini kullandı.

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