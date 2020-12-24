  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kredi kartı puanları siliniyor mu? Bankalarda biriken kart puanları silinecek mi?
Ekonomi

Kredi kartı puanları siliniyor mu? Bankalarda biriken kart puanları silinecek mi?

Kredi kartı puanları yıl sonu siliniyor mu? sorusu kredi kartında puanı bulunanlarca merak ediliyor. Kredi kartı olanları ilgilendiren kredi kartı puanlarına ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlar alış verişlerini kredi kartıyla gerçekleştirmeye gayret etti. Hal böyle olunca da kredi kartlarında bir hayli puan birikti. Peki kredi kartındaki puanlar yeni yıla devredecek mi?

Yeniakit Publisher
2020-12-24 17:44:00 - 2020-12-24 17:46:49
Kredi kartı puanları siliniyor mu? Bankalarda biriken kart puanları silinecek mi?

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar başta market alışverişleri olmak üzere online ya da tüm diğer alışverişlerde kredi kartından ödeme yaptı. Hal böyle olunca da kredi kartlarında para puanları birikti. Peki kredi kartlarındaki puanlar yıl sonu silinecek mi? Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Türk Ekonomi Bankası, İng Bank tarafından yapılan son dakika açıklamalar ile kredi kartlarında biriken para puanlarını yeni yıla devredecek. Halkbank kredi kartı kullanan vatandaşlar kredi artı puanının 2021’e devir edip etmeyeceğini merak ediyordu. Halkbank’tan müşterilerini sevindiren açıklama geldi. Halkbank'tan yapılan açıklamada "Kazanılan para puanları silmiyor veya geri almıyoruz. Birikimler yeni yıla devrediliyor ve salgın sebebiyle de biriktirilen paraf paralar e-ticaret harcamalarında kullanılabilir." denildi. 2020 yılında biriken kredi ve banka kartı puanları yeni yıla devredecek. Kamu ya da özel banka ayrımı olmaksızın tüm banka müşterileri kartlarında biriken puanlarını 2021 yılında da kullanabilecek.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İncirlik Üssü'ne düştü! İncelemeye alındı
Dünya

İncirlik Üssü'ne düştü! İncelemeye alındı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Üssü'nde düşmüş şekilde bulunan drone, polislerce incelemeye alındı.
Yasak Elma dizisindeki ahlaksız sahne seyircinin tepesini attırdı!
Medya

Yasak Elma dizisindeki ahlaksız sahne seyircinin tepesini attırdı!

FOX TV’nin ahlaksızlık propagandası olarak kullandığı dizilerden birinde yapılan hata seyircinin tepesini attırdı, tepkilere neden oldu...
Hain Deniz Naki Almanya'da tutuklandı! Sebebi şaşırtmadı
Spor

Hain Deniz Naki Almanya'da tutuklandı! Sebebi şaşırtmadı

Amed Spor'da oynarken ırkçılık bahanesiyle Almanya'da kaçan PKK'lı Deniz Naki, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay