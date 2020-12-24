Kredi kartı puanları siliniyor mu? Bankalarda biriken kart puanları silinecek mi?

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar başta market alışverişleri olmak üzere online ya da tüm diğer alışverişlerde kredi kartından ödeme yaptı. Hal böyle olunca da kredi kartlarında para puanları birikti. Peki kredi kartlarındaki puanlar yıl sonu silinecek mi? Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Türk Ekonomi Bankası, İng Bank tarafından yapılan son dakika açıklamalar ile kredi kartlarında biriken para puanlarını yeni yıla devredecek. Halkbank kredi kartı kullanan vatandaşlar kredi artı puanının 2021’e devir edip etmeyeceğini merak ediyordu. Halkbank’tan müşterilerini sevindiren açıklama geldi. Halkbank'tan yapılan açıklamada "Kazanılan para puanları silmiyor veya geri almıyoruz. Birikimler yeni yıla devrediliyor ve salgın sebebiyle de biriktirilen paraf paralar e-ticaret harcamalarında kullanılabilir." denildi. 2020 yılında biriken kredi ve banka kartı puanları yeni yıla devredecek. Kamu ya da özel banka ayrımı olmaksızın tüm banka müşterileri kartlarında biriken puanlarını 2021 yılında da kullanabilecek.