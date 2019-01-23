Kredi kartı ile 2018’de 817 milyar TL harcadık
BKM verilerine göre toplam kartlı ödeme tutarının 2018’de yüzde 21 büyüyerek 817 milyar TL’ye ulaştı.23 Ocak 2019 Çarşamba 12:42
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, BKM verilerine göre toplam kartlı ödeme tutarının 2018’de yüzde 21 büyüyerek 817 milyar TL’ye ulaştığını açıkladı. Canko, “BKM verilerine göre toplam kartlı ödeme tutarının 2018’de yüzde 21 büyüyerek 817 milyar TL’ye ulaştığını, kredi kartıyla yapılan ödeme tutarının yüzde 18, banka kartıyla yapılan ödeme tutarının ise yüzde 38 arttığını görüyoruz” dedi.
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