Kredi kartı da geçseydi tam olurdu! Menderes Belediyesi’nde taksitle rüşvet

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma, imar ruhsatı ve tapu süreçlerinde yaşanan rüşvet pazarlıklarını ortaya koydu.

Bilirkişi raporu, imar müdürü ile müteahhit arasındaki gayri resmi para taleplerini ve taksit pazarlıklarını içeren ses kayıtlarını inceledi.

Ses kayıtlarında, ruhsat ve tapu onayları karşılığında istenen rakamlar üzerinde taraflar arasında sert tartışmalar yaşandığı belirlendi. Müteahhit temsilcisi, yüksek rakamlar karşısında indirim ve taksit tekliflerinde bulundu.

Görüşmelerde "Erkan Başkan" ve "Mustafa Başkan" isimlerinin geçtiği öğrenildi. İnşaat firmasının hak sahiplerine tapu verememesi durumu, süreçte bir koz olarak kullanıldı.

Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporu, imar ruhsatı ve tapu süreçlerinde yaşanan rüşvet pazarlıklarını ortaya koydu.

Dosyaya giren ses kayıtlarında, Menderes Belediyesi imar müdürü ile müteahhit arasında gayri resmi para talepleri ve taksit pazarlıkları yapıldığı belirlendi.

TAKSİTLE RÜŞVET SKANDALI

"Rüşvet" ve "Görevi Kötüye Kullanma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, savcılığa teslim edilen flash bellek içerisindeki ses kayıtları ve WhatsApp ekran görüntüleri 11 sayfalık rapor halinde tamamlandı.

Bilirkişi raporunda çözümlenen ses kayıtlarına göre, ruhsat ve tapu onayları karşılığında istenen rakamlar üzerinde taraflar arasında sert tartışmaların yaşandığı anlaşıldı. Görüşmelerde yetkili kişinin onaylar için önce 500 bin TL, ardından 800 bin TL talep ettiği konuşmalara yansıdı.

Müteahhit temsilcisinin rakamların yüksekliğine dikkat çekerek, "Rakam çok yüksek müdürüm, borçlarımız var, altından kalkamayız. 250 önden verelim, 250 de ruhsatı çıkartırken kendimizi toparlayınca verelim" şeklinde indirim ve taksit teklif ettiği kayıtlara geçti.

Görüşmeler sırasında sürecin ve rakamların kararlaştırılmasında "Erkan Başkan" ve "Mustafa Başkan" isimlerinin geçtiği öğrenildi.

Kayıtlarda, inşaat firmasının DASK, numarataj belgesi ve abonelik işlemleri nedeniyle hak sahiplerine tapu veremediği ve bu durumun süreçte bir koz olarak değerlendirildiği dikkat çekiyor.

Müteahhit tarafının, "Adamlar ruhsat çıkınca kredi çekemiyor, DASK vermiyorlar. Numarataj belgesini ruhsat çıkınca veriyorlar. 3 ve 5 numaralı blokları imzaya açalım, önümüzü açın" diyerek baskı altında olduklarını belirttiği kaydedildi.