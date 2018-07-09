Kredi kartı borcu olanlara iyi haber!

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, yılın ilk beş ayında, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 oranında azalarak 353 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 14 oranında artarak 363 bin kişi oldu.



Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2018 yılı Ocak - Mayıs döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 603 bin kişi oldu.