Kredi kartı borçları kırmızı alarm veriyor: Tam 3 katına çıktı

Ekonomi yönetimi kısa süre önce 7 bin lira üzerinde yapılan alışverişlerde kart kullanma zorunluluğu getirdi. Kredi kartlarına yönelik yeni çalışmaların olup olmadığı merak edilirken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri kart kullanımlarına ilişkin verileri paylaştı. 6 Eylül itibarıyla bankaların bireysel kredi kart alacakları yüzde 0.1 artışla 1.58 trilyon TL 'ye kadar çıktı. Taksitli alacak tutarının 550.6 milyar TL olduğu ifade edilirken 1.36 trilyon TL’si taksitsiz borçlardan oluşuyor.

ALACAKLARIN YARISINA YAKINI KREDİ KARTI BORCU

Bireysel kredilerle yıllık artış miktarı yüzde 100'e ulaştı. Takipte olan alacaklar önceki haftaya göre 4.3 milyar TL artışla 257.2 milyar TL’ye kadar yükseldi. Takipteki alacakların 42.6 milyar TL’si bireysel kredi kartlarından kaynakladığı ifade edildi.

TAKİP TUTARI 31 MİLYAR TL OLDU

Vatandaşın kredi kartlarında takip tutarı son bir yılda yüzde 267 artışla 31 milyar TL'ye çıktı. Merkez Bankası'ndan alınan verilere göre, banka kartı ve kredi kartı harcama tutarı bir haftada yüzde 0.6 artışla 324.4 milyar TL düzeyine ulaştı.

Geçtiğimiz ay kartlı harcamalar 335.8 milyar TL ile rekor seviyeye ulaştı. Bu tutarın 53.9 milyar TL’si market ve alışveriş merkezi harcamalarına gitti. Eylül ayı verilerinde ise en belirgin artış eğitim, kırtasiye, ofis malzemeleri, hizmet sektörleri ve yapı malzemeleri gibi alanlarda oldu.