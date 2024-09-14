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Ekonomi Kredi kartı borçları kırmızı alarm veriyor: Tam 3 katına çıktı
Ekonomi

Kredi kartı borçları kırmızı alarm veriyor: Tam 3 katına çıktı

Yeniakit Publisher
2024-09-14 16:03:00 - 2024-09-14 16:33:23
Kredi kartı borçları kırmızı alarm veriyor: Tam 3 katına çıktı

Milyonlarca vatandaşın kullandığı kredi kartlarındaki toplam borç yükseldi. Kredi kartları için hesaplanan vatandaşa ait toplam borç miktarı 1.6 trilyon liraya kadar çıktı.

Ekonomi yönetimi kısa süre önce 7 bin lira üzerinde yapılan alışverişlerde kart kullanma zorunluluğu getirdi. Kredi kartlarına yönelik yeni çalışmaların olup olmadığı merak edilirken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri kart kullanımlarına ilişkin verileri paylaştı. 6 Eylül itibarıyla bankaların bireysel kredi kart alacakları yüzde 0.1 artışla 1.58 trilyon TL 'ye kadar çıktı. Taksitli alacak tutarının 550.6 milyar TL olduğu ifade edilirken 1.36 trilyon TL’si taksitsiz borçlardan oluşuyor.

ALACAKLARIN YARISINA YAKINI KREDİ KARTI BORCU

Bireysel kredilerle yıllık artış miktarı yüzde 100'e ulaştı. Takipte olan alacaklar önceki haftaya göre 4.3 milyar TL artışla 257.2 milyar TL’ye kadar yükseldi. Takipteki alacakların  42.6 milyar TL’si bireysel kredi kartlarından kaynakladığı ifade edildi. 

TAKİP TUTARI 31 MİLYAR TL OLDU

Vatandaşın kredi kartlarında takip tutarı son bir yılda yüzde 267 artışla 31 milyar TL'ye çıktı. Merkez Bankası'ndan alınan verilere göre, banka kartı ve kredi kartı harcama tutarı bir haftada yüzde  0.6 artışla 324.4 milyar TL düzeyine ulaştı.

Geçtiğimiz ay kartlı harcamalar 335.8 milyar TL ile rekor seviyeye ulaştı. Bu tutarın 53.9 milyar TL’si market ve alışveriş merkezi harcamalarına gitti. Eylül ayı verilerinde ise en belirgin artış  eğitim, kırtasiye, ofis malzemeleri, hizmet sektörleri ve yapı malzemeleri gibi alanlarda oldu. 

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Yorumlar

Ali

Kimi geçimi için mecbur kimide lüksten geri duramıyor. Battık bi çamura

Çılgın Türk

Gerçek milli medya bu konuları yazar hukumeti bankaları muhalefeti uyarır çözüm yolları sunar sebepleri yazar ekonominin chp mhp akp si yok en kolay dış borç borç verende kanla aldığımız toprakları haraç mezat elimizden alırlar sahip değil köle oluruz beka budur bu iş din iman rte özel bahçeli meselesi değil ki Kıbrıs şu anda böyle kimseden tık yok
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