Kredi kartı azami faiz oranı ne kadar? Kredi kartı azami faiz oranı ne kadar arttı?

Türkiye’de 76,5 milyon adet kredi kartı,140,3 milyon adet banka kartı ve 44 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor. BDDK kredi kartlarında temassız işlem limitinin, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere 500 liraya yükseltilmesine karar vermişti. Kredi kartalrına ilişkin son dakika düzenlemesi de Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, kredi kartlarında azami faiz oranında yeniden güncellemeye gidildi. Peki kredi kartı azami faiz oranı ne kadar arttı?

Kredi kartı azami faiz oranı ne kadar arttı?

Resmi Gazete'de yayınlanan Merkez Bankası tebliği ile Şubat ayından geçerli olmak üzere kredi kartı azami faiz oranı yüzde 1,80 olarak belirlendi. Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Merkez Bankası tarafından ilan edilen referans oranın 55 baz puan üzerinde belirleniyor. Tebliğde şubat ayı için referans faiz oranı yüzde 1,25 olarak açıklandı.

Referans faiz bankalar tarafından kredi kartı işlemlerine uygulanacak azami faizin hesaplanmasında gösterge olarak kullanılıyor. Tebliğin eski halinde referans oran, bankaların 32-45 gün vadeli TL hesaplarında uyguladıkları faizin ağırlıklı ortalaması olarak belirleniyordu. Yeni halinde ise ayın ortalama faiz ile Merkez Bankası politika faiz oranının yüzde 10 artırılmasıyla bulunacak orandan düşük olanının dikkate alınacağı hükme bağlanıyor. Bu oranlar aşağı ya da yukarı yönlü yüzde 5'ten fazla değişmesi halinde ise güncelleniyor.

Kredi kartı para puanları siliniyor mu?

Aralık ayının yaklaşmasıyla kredi kartı sahipleri puan harcaması hakkında araştırma yapmaya başladı. Vatandaşlar ''Kredi kartı bonusları yıl sonunda silinir mi? Kredi kartı para puanları siliniyor mu?'' sorularına odaklandı. Ziraat Bankası kredi akrtı puanları ile ilgili olarak geçtiğimiz yıl ''Müşterilerimizin yaptığı harcamalar nedeniyle kazandığı bankart liralar yıl sonunda silinmiyor. Yeni yıla devredilen para puanlar istenildiği zaman kullanılabilir." denildi. 2020 yılında biriken kredi ve banka kartı puanları yeni yıla devredecek'' açıklamasını yaparken Maximum kart sahipleri bankanın ''Bir takvim yılı boyunca, süreli kampanyalar haricinde, yapılan alışverişlerden kazanılan MaxiPuanların, takip eden iki yıllık sürenin sonuna kadar kullanılması gerekmektedir. Kullanılmayan MaxiPuanlar söz konusu sürenin bitiminde silinecektir'' açıklamasını dikkate aldı.

Kredi kartı para puan nasıl ve nerelerde harcanır?

Kredi kartı para puan nasıl ve nerelerde harcanır? sorularını merak ediyor. Her bankanın kredi kartı puanları anlaşmalı olduğu çeşitli mağaza ve kuruluşlarda geçerlidir. Buna göre; kredi kartınızı internet sitelerinden alışveriş yaparken kullandığınızda, internet sitesi bankanızla uyumlu ise puan kazanabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde, internet sitesi bankanızla uyumlu ise kazandığınız puanları harcayarak da alışveriş yapabilirsiniz.