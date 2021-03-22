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Ekonomi Kredi kartı aidatı ne kadar? Kredi kartı aidat ücretleri
Ekonomi

Kredi kartı aidatı ne kadar? Kredi kartı aidat ücretleri

Bankaların kredi kartlarını milyonlarca müşteri kullanmakta. Kredi kart kullanılması özellikle de korona sürecinde bir hayli arttı. Kartı Kredi kartları konusundaki hukuksal kargaşayı önlemek için 23.02.2006 tarihinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu çıkartıldı. Peki kredi kartı aidatı ne kadar? Kredi kartı aidat ücretleri kaç para? Banka kartlarına ücret ödenir mi? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 17:43:00 - 2021-03-22 17:48:15
Kredi kartı aidatı ne kadar? Kredi kartı aidat ücretleri

Türkiye’de kredi kartı aidatları 2021 yılında 30 ila 300 TL arasında değişiyor. Öte yandan bankalar öğrencilerden kredi kartı aidatı almıyorlar. Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in (Yönetmelik) 6. maddesi ve Yönetmelik EK – 1, kart çıkaran kuruluşlar tarafından kredi kartı kullanımından dolayı yıllık kart ücreti alınabileceği belirtilmiştir.

Ücret yansıtılacak günden 180 gün öncesine kadar işlem yapmayan kredi kartlarından yasa gereği ücret alınmaz. Ücret yansıtılmadan 1 ay önce ekstrede bilgilendirmesi yapılır. 70 ile 180 lira arasında değişen kredi kartı aidatını geri almanın yolu elbette var. Öncelikle Tüketici Kanunu'nun 31'inci maddesini hatırlatalım. Madde aynen şöyle: "Kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorundadır." Bu yasa maddesinden yola çıkarak bankanızdan ücretsiz bir kart isteyebilir ve geçmiş dönemde ödediğiniz aidatları geri isteyebilirsiniz.

Banka kartlarına ücret ödenir mi?

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu maddeden yola çıkarak mevcut kredi kartlarının bankanın size sağladığı sadece bir tek kart olduğu için ücretsiz olduğunu ve kart aidatı ödenmemesi gerektiğin savunuyor. Ağaoğlu, yazılı talebe rağmen 1 ay içinde ücretsiz kart sunmayan bankanın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurarak ceza almasını sağlamak gerektiğini söylüyor. Ayrıca vatandaşların 3-4 bankaya daha başvurup ücretsiz kart istemesi ve bu bankaların da benzer cevap vermesi halinde Rekabet Kurulu'na şikayette bulunup bu yolla bankaların ceza alması gerektiğini düşünüyor.

Bankaların kart ücreti ne kadar?

Ziraat Bankası kart ücreti yıllık 29.00 TL

Halkbank kart ücreti yıllık 39.00 TL

İş Bankası kart ücreti yıllık 87.00 TL

Vakıfbank kart ücreti yıllık 103.00 TL

Yapıkredi kart ücreti yıllık 139.50 TL

Garanti BBVA kart ücreti yıllık 141.50 TL

Finansbank kart ücreti yıllık 143.00 TL

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