"Kredi faizleri aralık ayında daha da düşecek"

İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kredi faizleri yüzde 30'un altına, yüzde 25'lere, yüzde 25'lerin altına inmeye başladı. Aralık ayında daha da düşecek." dedi.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilecek MÜSİAD EXPO kapsamında, "Dünya Para Sisteminde Çoğulculuk ve Adalet" ana temasıyla düzenlenen 22. Uluslararası İş Forumu (International Business Forum - IBF) başladı.

Albayrak, enflasyon ile mücadelede, özellikle gıda enflasyonunda çok stratejik bir yol haritasını hazırladıklarını belirterek, daha önce yaklaşım olarak yaşanan gelişmelere karşı "kısa süreli" müdahaleleri önceleyen Gıda Komitesi'nde yaklaşımlarını değerlendirdiklerini söyledi.

Artık orta ve uzun vadeli stratejileri hayata geçireceklerini dile getiren Albayrak, bu kapsamda yaptıkları ilk toplantılarda yapısal değişimlere odaklandıklarını, "Tarımda Güçlendirilmiş Veri Altyapısı" ve "Erken Uyarı Sistemi"ni hızlı bir şekilde devreye alacaklarını bildirdi.

Albayrak, tarımsal ürünlerde fiyat istikrarı için etkin ve dinamik üretim planlaması yapabilmelerinin gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede, Erken Uyarı Sistemi ile rekolte tahmini ve rekoltenin dinamik olarak takibine imkan sağlayacağız. Teknolojik imkanlardan da yararlanarak, tarım ve gıda ürünlerinde fiyat, arz ve arz zinciri gelişmelerini izleyecek, sistemden edilen sinyaller ile tarımsal üretim ve fiyatlardaki olası dalgalanmalara karşı gerekli tedbirleri zamanında devreye alacağız. Erken Uyarı Sistemi'nin yanında, Gıda Komitesi koordinasyonunda Hal Yasası'nı da en iyi şekilde uygulamaya sokacağız."

Albayrak, toptancı hali işletim modelini dünyadaki iyi uygulamaları örnek alarak kurgulayacaklarını, hal sayısının ve hal konumlarının yaş meyve-sebze toptan ticaretindeki verimliliği artıracak şekilde yeniden belirleneceğini anlattı.

Hallerin, Türkiye'nin mevcut ulaştırma, lojistik ve teknolojik altyapısıyla entegrasyonunu sağlayacaklarını dile getiren Albayrak, rekabet koşullarını optimize edecek, sağlıklı piyasa koşulları ve fiyat oluşumunu destekleyeceklerini vurguladı.

- "Fırsatçılığa ve stokçuluğa asla izin vermeyeceğiz"

Bakan Albayrak, bu yapısal adımlarla, enflasyon konusunda çok büyük bir mesafe kat edeceklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yapısal adımları atarken, fırsatçılarla, stokçularla mücadelemizi de en üst seviyede sürdüreceğiz. İşte sadece son bir-iki günde Polatlı'da yapılan denetimlerde çıkan netice. Arkadaşlar 24 deponun sadece 3'ünde satış yapıldığını tespit ettiler. 24 depoda bakıyorsunuz 50 bin tondan fazla soğan depolanmış ve satılmıyor.

Yapılan incelemeler ve görüşmeler sonrasında, sadece Polatlı coğrafyasında 200 bin ton civarı soğanın 'fiyatlar yükselir' beklentisi ile depolarda tutulduğunu tespit ediyorlar. Bugün yine denetim devam ediyor. Bu manada fırsatçılığa ve stokçuluğa asla izin vermeyeceğiz.".

Albayrak, bakanlık koordinasyonunda, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kurumlarla bu denetimleri artıracaklarını, her yerde süreci sıkı bir şekilde sürdüreceklerini söyledi.

Albayrak, sadece kuru soğan üzerinden değil sebze ve meyvede fırsatçılık yapanlara izin vermeyeceklerini altını çizdi.

- "İş dünyasından, 'Kur daha da düşmez değil mi?' mesajları alıyorum"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ekim ayının ortalarında açıkladıkları Enflasyonla Topyekün Mücadele seferberliğinin, salondaki iş insanlarının da güçlü desteği ile ciddi bir ivme yakaladığını belirterek, "Özellikle kasım ve aralık ayı rakamlarında ciddi bir iyileşme yakalayarak enflasyon hedeflerimize çok yakın bir netice yakalayacağımızı düşünüyoruz." dedi.

"YEP'teki en temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadele sürecinin başarıya ulaşmasıyla birlikte ülkemize yönelik ekonomik girişimlerin fiyatlamalara olan suni etkisini de bertaraf etmiş olacağız." diyen Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Ekimde başlayan enflasyonda yavaşlama özellikle kasım ayı içerisinde, yakın takip ettiğimiz bu süreçte ki; sahada çok yakın bir takip süreci başlattık. Birçok sektörde, alandan gelen sinyaller bu sürecin yavaş yavaş pozitif netice vermeye başladığını ve kasımda bu neticeleri göreceğimizi yavaş yavaş ortaya koyuyor. Özellikle fiyatlardaki aşırı yükselişe neden olan kurdaki şokları ve belirsizliği geçmişte bıraktık. Kurun son bir aylık süre içerisinde geldiği seviye ve piyasaların beklentisi ortada. Hatta o kadar ciddi ve pozitif bir gelişme ortaya koyuldu ki ben iş dünyasındaki birçok temsilcisinden mesaj alıyorum; 'Sayın bakanım kur aşırı düştü, inşallah daha da düşmez değil mi?' şeklinde devamlı mesajları alıyorum, rekabetçi bir kur noktasında. Tabii bu güzel bir gelişme. Psikolojik olarak da piyasa olarak da maliyetler ve fiyatlamalar olarak da çok iyi bir gelişme."

- "Pozitif bir kasım ayı enflasyonu tablosuna doğru ilerliyoruz"

Albayrak, kredi faiz oranlarında son dönemde yaşanan düşüşlere değinerek, "Kredi faizleri yüzde 40'lar, 45'ler, 50'lerin konuşulduğu bir ortamda bugün, ben gün gün BDDK'dan takip ediyorum. Kredi faizleri yüzde 30'un altına, yüzde 25'lere, yüzde 25'lerin altına inmeye başladı. Bu yüzde 25'lere ve altına doğru başlayan süreç, bu trend aralık ayında daha da düşecek inşallah." dedi.

Enflasyonda ve piyasada belirsizliğin kalkmasıyla enflasyonun daha da düşeceğini dile getiren Albayrak, son ÖTV ve KDV düzenlemelerinin etkisi ile çok pozitif bir kasım ayı enflasyonu tablosuna doğru ilerlediklerini söyledi.

Albayrak, bir taraftan fiyatlardaki enflasyonist baskıyı kırmaları, diğer taraftan sektör olarak içinden geçtikleri durgunluktan kurtulmaları nedeniyle mobilya, otomotiv ve beyaz eşya sektöründen aldıkları haberin kendilerini sevindirdiğini anlattı.

Sanayiciler ve üreticiler açısından bu gelişmelerin, finansmana erişimde ve üretim maliyetlerinde ciddi düzeltmeleri de beraberinde getireceğine inandıklarını söyleyen Albayrak, reel sektörle güçlü bir iş birliği ve koordinasyonla yürüttükleri bu mücadelenin, reel sektörün süreçten güçlenerek çıkmasını da sağlayarak Türkiye ekonomisinin dengelenme sürecine çok önemli bir katkı sağlayacağına dikkati çekti.

- "Türkiye güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor"

Bakan Albayrak, "YEP'te ilk faz olarak ilan ettiğimiz 'dengelenmeyi' hedeflediğimiz ölçüde ve başarılı bir şekilde gerçeklemesini sağlayarak ülke ekonomimize olan güveni güçlendirmeye başladık. Türkiye, ağustos ve eylül aylarında karşı karşıya kaldığı girişimlere rağmen güçlü duruşu ile yoluna devam etti." ifadelerini kullandı.

Gelinen noktada Türkiye'nin güvenli yatırım iklimini güçlendireceğini ve yatırımcı güvenini artırarak yoluna emin adımlarla devam edeceğini belirten Albayrak, bu süreçte Türkiye'nin, burada çok kıymetli temsilcileri bulunan ülkelerle ticaret hacmini artırarak, iş birliğini güçlendirerek kazan-kazan prensibi çerçevesinde politikalarını sürdüreceğini söyledi.

Albayrak, organizasyona katılan ülkelere hitaben, "Türkiye ile ticaret, iş, iş birliği yapan şirketler, firmalar, sermayedarlar hükümetimizin desteği ve güvencesi altındadır. Bugüne kadar Türkiye ile iş birliği yapıp ne kadar kazanan şirket ve ülke varsa her geçen gün sayısı artmaya devam etmektedir." dedi.

İş birliğini artırmanın önemine değinen Albayrak, bu sayede, küresel ekonomideki belirsizliklerden olabildiğince az etkilenerek uluslararası ticarette sahip oldukları payı daha yukarılara taşıyabileceklerini vurguladı.

Albayrak, Türkiye'nin ve İstanbul'un coğrafi konumunun avantajından bahsederek, Türkiye olarak ekonominin tüm alanlarında samimi ve hakiki bir karşılıklı kazan-kazan iş birliğine açık olduklarını bildirdi.

Türkiye'nin sadece ekonomik anlamda değil siyasi açıdan da istikrarlı bir şekilde bölgesine ve dünyaya örnek ve umut olmaya devam ettiğini dile getiren Albayrak, Türkiye'nin rol model, istikrar ve umut kapısı olmaya güçlenerek devam ettiğini sözlerine ekledi.

(Bitti)