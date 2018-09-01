Kredi almaktan vazgeçen öğrenciler KYK borçlarını ne zaman ve nasıl öder?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adaylarını şimdi de hem üniversite kayıtları hem de yurt başvurusu heyecanı sardı. Üniversite öğrencisinin almış olduğu burs öğrenci için hayati öneme sahip. KYK bursunu alan öğrenciler bu burs parasıyla temel ihtiyaçlarını gidermekte. Peki Kredi Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) kredi almaktan vazgeçen öğrenciler borçlarını ne zaman ve ne şekilde ödemektedir?

Kredi almaktan vazgeçen öğrenciler, kredi borcunu devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde ödemektedir.

KYK burs kredisi hangi durumlarda kesilir 2018