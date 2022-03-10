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Ekonomi KRDMD personel alımı yapacak
Ekonomi

KRDMD personel alımı yapacak

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (KRDMD), bünyesinde istihdam edilmek üzere mühendis, uzman, uzman yardımcısı, denetçi, denetçi yardımcısı, işyeri hekimi ve işçi olmak üzere toplam 200 personel istihdamı yapacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 14:38:00 -
KRDMD personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların 01.03.2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış (01.03.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar) olması, işçi statüsüne başvuruda bulunacak adayların ise 01.03.2022 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış (01.03.1992 ve sonraki tarihlerde doğanlar) olması gerekiyor.

Başvurular Kardemir web sitesi üzerinden yapılacak olup, adayların 07.03.2022 tarihinden itibaren en geç 28.03.2022 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar başvuru işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Öğrenim bölümü uygun olan adaylar, birden farklı pozisyona başvuruda bulunabilecek.

İşçi statüsünde başvuruda bulunacak adayların ise Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Karabük İl Müdürlüğü’ne yapılacak olup adayların 07.03.2022 tarihinden itibaren en geç 26/03/2022 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar başvuru işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Başvuruda bulunacak adaylar asgari niteliklerini taşıdığı birden fazla pozisyona başvuruda bulunabilecek.

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