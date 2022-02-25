  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kravets: Savaşa gidip halkıma yardım etmek istiyorum
Spor

Kravets: Savaşa gidip halkıma yardım etmek istiyorum

İspanya'da top koşturan Ukraynalı futbolcu Vasyl Kravets, halkına yardım etmek için savaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 12:50:00 -
Kravets: Savaşa gidip halkıma yardım etmek istiyorum

 

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekata tepkiler büyürken Ukraynalı sporculardan da savaşa dair açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Ukrayna'nın futbol efsanesi Andriy Shevchenko'dan Manchester City'nin genç yıldızı Zinchenko'ya kadar birçok Ukraynalı futbolcu Rusya'ya tepki gösterirken İspanyol ekiplerinden Sporting Gijon'da top koşturan Vasly Kravets'ten de konuyla ilgili değerlendirme geldi.

Marca'ya konuşan 24 yaşındaki genç sol bek Ukrayna'daki ailesinin güvenliğinden endişe ettiğini, ülkesini savunmak için savaşa hazır olduğunu söyledi.

"SAVAŞA GİTMEK İSTİYORUM"

"Savaşa gitmek istiyorum. Halkıma yardım etmek istiyorum. Çok zor durumdayız. Sivil insanları hastanelerde öldürüyorlar. Rusya'yı suçlamıyorum ama her şeyin sorumlusu Putin. Kimseyle savaşmak istemiyoruz. Barış içinde yaşamak istiyoruz

Ailem evden ayrılamıyor. Onlarla her saat konuşuyorum. Oraya gidemiyorum. Ben bir futbolcuyum, nasıl ateş edilir bilmiyorum ama Ukrayna'nın bana ihtiyacı olursa çekinmeden gideceğim."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay