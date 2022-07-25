Kravat nasıl temizlenir? Ütülenir? | Kravat temizleme yöntemleri ve bakımı

Takım elbise üzerinde oldukça hoş bir hava yaratan kravatlar resmi davet ve toplantılarda mutlaka kullanılması gereken aksesuarlar başında gelmektedir.

Pamuklu polyester ya da ipek kumaş kravatlar kullanabilirler ne erken farklı kravat türleri de üretilmektedir. Kravatların tercihi yapılırken girmekte olduğunuz takım elbisenin rengine ve kumaşına göre tercih edilmelidir. Kravatlar daha temiz ve Taze bir görüntü yaratabilmesi için kıyafetleri tamamlayıcı unsuru olmalıdır Bu nedenlerden dolayı doğru şekilde temizlenmesi önemlidir.

Kravat Temizliği

Kravat seçimi kadar temizlenmesi de çok önemlidir. Erkekler için üretilen ve pahalı bir aksesuar olması nedeniyle temizliğine önem verilmesi ile birlikte daha uzun ömürlü olmasını sağlamış olacaksınız. Kravat temizliğinde bazı detaylar bulunmaktadır. Bunlar şunlardır:

Kravatlar asla makinede yıkamamanız gerekiyor.

Deforme olmasına neden olabilir;

Lekeleri çıkarmak için her zaman elde yıkamayı tercih etmelisiniz;

Sıcak ya da soğuk su yerine ılık su kullanın;

Hafif ve nazik hareketlerle ovularak yıkamanız gerekiyor;

Ütüleme sırasında çok düşük sıcaklıkta ve arka tarafından ütülemeye başlamalısınız.

Kravat yıkama işlemi sonrasında kuruyan kravatta kırışıklıklar olmasına neden olacağından, bunları ütü ile düzeltebilirsiniz. Ütü yaparken her zaman çok düşük ütü ısısında yıkamanız öneriliyor.

Keten ya da parlak bir kumaş ise her zaman kullanım talimatlarına uyarak yıkamanız durumunda daha uzun ömürlü olmasını da sağlayacaksınız.

Kravatın Silinmesi

Yünlü bez;

Su;

Çamaşır deterjanı.

Kravatınızın üzerinde bir leke olması durumunda yıkamaya vaktiniz yoksa ve sadece silmek istiyorsanız o zaman sizlerde yünlü bir kumaş parçası ya da mikrofiber bir bezle silmeniz her zaman daha etkili sonuçlar verecektir. Bunun için yapacağınız ilk işlem bir kabın içerisine sıcak su koyup içerisine bir miktar deterjan koymalısınız. Deterjan seçimi tamamen size kalmıştır. Elde yıkama deterjanı olacağı gibi, bulaşık deterjanı ya da sıvı sabun bile kullanabilirsiniz. Karıştırmalı ve köpürmesini sağlayın. Yünlü bezi suya batırıp ıslatın. Suyun fazlasını sıkarak çıkmasını sağlamalısınız. Ardından kravatınızı düz bir zemine uzunlamasına koyun ve bir elinizle tutarak diğer elinizle hafif baskı uygulayıp silmeniz gerekiyor. Bu silme işlemi sırasında lekelerin ya da tozun çıkması için yaparken mutlaka hafif bir baskı uygulayın. Kravatın kaymasını engellemek için her zaman bir elinizle tutarak yapmanız gerekmektedir. Sildikten sonra temiz bir bez alarak normal çeşme suyunda nemlendirin. Deterjanlı bez ile sildiğiniz kravatınızın üzerinde deterjan kalıntılarının kalmaması için mutlaka silerek durulama işlemi yapmalısınız. Silme işlemi sonrasında kuruması daha çabuk olacaktır. Kuruduktan sonra kullanabilirsiniz.

Çamaşır Deterjanı

2 yemek kaşığı elde yıkama deterjanı;

Su;

Leğen;

Kravatların makinede yıkanması durumunda deforme olacağı için birçok insan severek giyindiği aksesuarları arasında olan kravatlarının elde yıkamaktadır. Fakat elde yıkarken de bazı yanlışlar nedeniyle deforme olmasına neden olur. Bu durumla kalmamak için her zaman doğru yıkama yöntemini bilmek gerekiyor. Toz ya da kirden artık canlılığını yitirmiş bir kravat elde yıkamak her zaman doğru bir tercih olacaktır. Elde yıkarken özellikle de koyu renkte olan kravatların yıkanması için toz deterjan tercih edilmemelidir. Jel deterjanlar ile yıkarsanız iz kalmamasını da sağlamış olacaksınız.

İlk öncelikle leğen içerisine ılık su doldurulmalı ve içerisine 2 yemek kaşığı miktarında elde yıkama için özel üretilen sıvı deterjan konulmalıdır. Karıştırılarak köpürtülür ve kravatınız içerisine konularak 30 dakika boyunca bekletilmelidir. Kirden ve tozdan arındırmak eski canlılığına bir kravatı kavuşturmak için bekletilmesi sonrasında yıkama işlemine başlanmalıdır. Kravatlar yumuşak ve parlak kumaştan yapılması nedeniyle sert hareketlerde bulunmak yanlış olacağı için her zaman nazik hareketler yaparak yıkamanız gerekmektedir. Çok kirli olan kravatların temizlenmesi için çamaşır deterjanı olan suyu bir defa daha değiştirebilirsiniz.

Yıkama işlemi bittikten sonra ılık çeşme suyu altında deterjan kalıntıları kalmadan durulayın. Sıkma işlemini nazikçe yaparak silkeleyip sermeli ve kurutmalısınız.

Kravat nasıl temizlenmeli?

Sodayla Temizliği

2 yemek kaşığı soda;

Ilık su.

Kirlenmiş kravatlarınızın deforme olmadan yıkama yöntemleri arasında sodayla yıkanması bulunmaktadır. Soda ile yıkama işlemi bittikten sonra sodanın kalıntılarının kalmaması için ılık su ile bol bol durulamanız gerekiyor. Soda kalıntıları kalan bir kravat kötü görünüme sahip olacaktır.

Leğen içerisine su konularak içerisine soda atın. Sodanın erimesi için suyu karıştırın ve içerisine kravatınızı atarak biraz beklemelisiniz. Bekleme işlemi sayesinde toz ya da kir lekelerine sodalı suyun nüfuz etmesini sağlamış olacaktır. Nazik hareketler ile birlikte yıkayın. Soda ile kirler ilk yıkamada çıkacak olsa bile bazı durumlarda ilk yıkamada çıkmayacağından sizlere önerimiz tam olarak temizlenmediğini düşünüyorsanız suyu değiştirmeniz ve yeni temiz ılık suyla tekrardan içerisine soda atarak kravatınızı ikinci kez yıkamak olacaktır. Kirden tam olarak çıkması ile birlikte ılık su ile durulayın. Soda lekesi olmaması için tam olarak durulandığına emin olun ve sıkarak kravatınızı asın.

Kravat Nasıl Ütülenir?

Kravatı üretilmiş olduğu kumaş hammaddesi bakımında oldukça önemli rol oynar. Örnek olarak İpek kumaştan yapılmış olan kravatları kesinlikle Kuru temizlemede İlk atmanızı tavsiye ederiz.

Ütüleme gerçekleştirirken de İpek ve polyester kravatlar düşük sıcaklıkta ütülenmeli yünlü kravat da orta sıcaklıkta bir ütüde daha iyi sonuç verecektir. Pamuk kravatlar yüksek ısıda ütülemeye dayanıklı olabilirler.

Eğer ütü olmayan bir ortamda insanız kravat Banyoda bir askıya asılır ve duştaki buhar yardımıyla da rahatlıkla Kravatın kırışıklıklara açılabilir. Buhar kumaşı yumuşatıcı için kırışıklıklar basitçe açılır Tabi bu konuda Önemli olan diğer bir hususta Kravatın hammaddesinin hangi madde olduğudur.

Ayrıca seyahat sırasında bavulların yanlarında yuvarlamak suretiyle yerleştirilmelidir Çünkü kapladığını zaman kat izi olur ve son derece çirkin bir görüntü ortaya çıkar.