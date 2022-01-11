Krambıl (Crumble) tarifi, nasıl yapılır? Kayısılı krambıl

Kayısılı krambıl (Crumble) tarifi

Yapımı için malzemeler

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı un

Alt kısım için:

12 adet kayısı

1 çorba kaşığı toz şeker

Krambıl tarifi (Crumble) tarifi nasıl yapılır?

Kayısıların çekirdeklerini çıkarın ve iri olacak şekilde doğrayın. Doğradığınız kayısıları fırın kabına yayın ve üzerine şeker serpin. Üzeri için soğuk tereyağı ve diğer malzemeler bir kabın içine koyun ve parmak uçları ile malzemeleri birbirine yedirin. Daha sonra iki elin arasında ufalanacak şekilde karıştırılır. Hamur kum tanesi gibi olmalı. Bu hamuru kayısıların üzerine paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarmaya başlayıncaya kadar pişirin. Afiyet olsun.

Crumble ne demek?

Krambıl(crumble) İngiliz mutfağına ait bir tatlıdır. Elma, kayısı gibi çeşitli meyvelerden yapılır. Crumble ufalama anlamına geliyor.