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Dünya Kraliyet Hava Kuvvetleri yaklaşan felaketi görüntüledi
Dünya

Kraliyet Hava Kuvvetleri yaklaşan felaketi görüntüledi

Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Antarktika'dan 2017 yılında kopan ve Atlantik Okyanusunun güneyinde sürüklenen A68a adlı buzdağını görüntüledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 22:35:00 -
Kraliyet Hava Kuvvetleri yaklaşan felaketi görüntüledi

Antarktikadan 2017 yılında kopan ve Atlantik Okyanusunun güneyinde sürüklenen A68a adlı buzdağı, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) tarafından görüntülendi. 4200 kilometrekare büyüklüğündeki dev buzdağının Güney Georgia Adasına yaklaştığı ve adayla çarpışma rotasında olduğu ifade edildi.

A68a buzdağı, dünyada kayıtlı en büyük buzdağı olma özelliğini taşıyor ve Güney Georgia Adasıyla neredeyse aynı büyüklükte olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlar, insanlığın sonu getirebilecek felaketler zincirinin ilk halkasının tetiklenebileceği uyarısında bulunuyor.

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