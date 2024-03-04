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Medya Kraliçeye saldırınca 'protesto', Mustafa Kemal büstüne boya atınca 'çirkin saldırı'
Medya

Kraliçeye saldırınca 'protesto', Mustafa Kemal büstüne boya atınca 'çirkin saldırı'

Yeniakit Publisher
2024-03-04 23:59:00 - 2024-03-05 00:05:12
Kraliçeye saldırınca 'protesto', Mustafa Kemal büstüne boya atınca 'çirkin saldırı'

Halk TV, İngiltere kraliçesinin büstüne saldırı olunca "aktivistler protesto gösterisi yapıyor" derken, Türkiye’de Atatürk büstüne boya atılınca ise "çirkin saldırı" başlığıyla harekete geçiyor.

Solcuların iki yüzlülüğü Halk TV'nin haberiyle bir kez daha tescillendi.

CHP'nin fonladığı partinin yarı resmi yayın organı tarihi bir iki yüzlülüğe imza attı.

İngiltere'de Kraliçe Victoria büstüne yönelik saldırıyı haberleştiren Halk TV, saldırıyı gerçekleştirenlere, "aktivist" derken, haberin başlığında da "Aktivistler bu kez Kraliçe Victoria büstünü hedef aldı" ifadelerini kullandı. Eylem bir "protesto" olarak değerlendirildi.

Aynı Halk TV Türkiye'de Mustafa Kemal'in büstüne boyalı eyleme ise direk "saldırı" dedi. Bununla da yetinmeyen iki yüzlü Halk TV, düşmanı olduğu İmam Hatip okullarına da vurgu yaparak, "İmam Hatip Lisesi'nde Atatürk büstüne çirkin saldırı" ifadelerini kullandı.
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