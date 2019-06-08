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Kraliçe'nin doğum günü töreninde 1 asker yere yığıldı

İngiliz Kraliçesi 2. Elizabeth, bugün düzenlenen askeri tören ile yeni yaşını kutladı. 1400'ü aşkın asker, 300 at ve 400 müzisyenin katıldığı törende doğumdan sonra ilk kez kamera karşısına çıkan Meghan Markle da yer aldı. Etkinlik sırasında bir asker bayıldı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 17:37
Kraliçe'nin doğum günü töreninde 1 asker yere yığıldı

İngiltere'de bugün gözler başkent Londra'da... Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Trooping of the Colour adı verilen tören ile Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth'in doğum günü kutlandı. Kraliyet ailesinin en yeni üyesi Archie’nin doğumundan beri ortada görünmeyen Sussex Düşesi Meghan Markle ve eşi Prens Harry de törene katıldı.Kraliçe Elizabeth beyaz bir elbise tercih etti...

Etkinliğe 1400'ü aşkın asker, 300 at ve 400 müzisyen katılırken, tören sırasında bir asker fenalaştı. Bir anda yere yığılan askere rağmen gösteri devam ederken seyirciler endişeli bakışlarla askerin alandan uzaklaştırılmasını izledi. Yetkililer askerin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Kraliyet ailesine girdikten sonra oyunculuğu bırakan Meghan Markle doğumdan sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Meghan, eşi Harry, baldızı Kate ve kayınvalidesi Camilla ile aynı faytonda alana gitti...

17’nci yüzyıldan beri kutlanan Trooping of the Colour aynı zamanda Kraliçe'nin Doğum Günü veya Kral'ın Doğum Günü olarak da biliniyor. O dönemde kim tahttaysa onun doğum günü kutlanırken, bugünün gerçekten hükümdarın doğum günü olması dikkate alınmıyor. Örneğin 93 yaşında olan Kraliçe Elizabeth'in doğum günü 21 Nisan.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 17:37
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