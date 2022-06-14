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Ekonomi Kraliçe tutuştu: İngiliz halkının alım gücünde 21 yılın en büyük düşüşü!
Ekonomi

Kraliçe tutuştu: İngiliz halkının alım gücünde 21 yılın en büyük düşüşü!

İngiltere'de hane halkının alım gücü nisan ayında son 21 yılın en büyük düşüşünü yaşadı.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 16:15:00 -
Kraliçe tutuştu: İngiliz halkının alım gücünde 21 yılın en büyük düşüşü!

İngiltere'de hane halkının alım gücü nisan ayında son 21 yılın en büyük düşüşünü yaşadı.

Nisan ayında ikramiye ve primler hariç ortalama kazançlar enflasyondan arındırıldığında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 azaldı. Bu, ONS'nin verileri tutmaya başladığı 2001 yılından bu yana görülen en büyük düşüş oldu.

Nisan'da sona eren 3 ayda reel kazançlarda düşüş yüzde 2,2 ile 2011'den bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşti.

Ücretler Nisan ayında TÜFE'den arındırıldığında yüzde 4,5 düşerken, Nisan'da sona eren 3 ayda ücretlerde ortalama düşüş yüzde 3 oldu.

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