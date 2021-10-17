Kraliçe, tabağında ölü salyangoz bulmuş! Mutfak personeline gönderdiği not ortaya çıktı

Kraliçe II. Elizabeth'in eski çalışanı, 95 yaşındaki Kraliçe'nin tabağında ölü salyangoz bulduğunda verdiği tepkiyi anlattı.

Kraliçe için çalışan eski Kraliyet hizmetkarı Charles Oliver bu hikayeyi Dinner at Buckingham Palace (Buckingham Sarayı'nda Akşam Yemeği) adlı kitabında anlattı. Oliver kitapta ilk olarak Kraliçe'nin ve ölen eşi Prens Philip'in yemeklerini yerken genellikle not defterlerinin yanında olduğunu ve bunu yemekleriyle ilgili daha sonra mutfağa gönderilecek notlar almak için kullanabildiklerini belirtti.

Oliver'ın anlatımına göre, salatasında salyangoz bulduğunda Kraliçe, Kraliyet şeflerine not göndermeye karar verdi.

Independent'in haberine göre; Oliver kitabında, "Uşaklar bir keresinde yırtık bir not sayfasında ölü bir salyangoz buldu" diye yazdı ve Kraliçe'nin ölü hayvanın yanına, "Bunu salatamda buldum, bunu yiyebilir miydiniz?" diye yazdığını ekledi.

Oliver, Kraliçe'nin not defterinin "yemek konusunda titiz olmaması" nedeniyle çoğunlukla boş kaldığını iddia etti. Bununla birlikte eski Kraliyet çalışanı, Kraliçe Elizabeth'in yemekte misafir ağırlarken not defteri kullandığını çünkü bunun mutfak personeli ileride kaynak olarak kullanabilsin diye misafirlerinin yemeklerle ilgili beğendiği ve beğenmedikleri hakkında kolayca notlar almasına imkan tanıdığını belirtti.

Oliver, "Kraliçe ileride başvurmak üzere ihtiyatlı bir not düşecektir" diye yazdı.