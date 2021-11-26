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Dünya Kraliçe Elizabeth'ten sağlık durumuna ilişkin açıklama
Dünya

Kraliçe Elizabeth'ten sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlığına dair şüphelerin arttığı bir dönemde İngiliz Kraliçe 2. Elizabeth, iyi olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 23:46:00 -
Kraliçe Elizabeth'ten sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık sorunları nedeniyle son günlerde çeşitli etkinliklere katılamayan ve bir süredir dinlenen İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'e ilişkin endişeler, gün geçtikçe arttı.

Elizabeth'in bastonla görünmesi ve doktorlarının dinlenme tavsiyesinin ardından bazı Kraliyet yorumcuları, İngiliz Kraliçe'nin sağlık durumunun söylenenden daha ciddi olabileceğini dile getirdi.

İngiliz basınında yer alan haberde ise 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in, ailesine "daha iyi hissettiğini" söylediği belirtildi.

Elizabeth, hakkında evde dinlenme kararının verilmesinden önce, bir geceyi hastanede geçirmişti.

Başbakan Boris Johnson, Kraliçe Elizabeth'i Windsor Kalesi'nde gördüğünü ve sağlık durumunun "çok iyi" olduğunu söylemişti.

Ayrıca aileye yakın kaynaklar, Kraliçe'nin iyileşmekte olduğunu ve 17 Aralık'ta Norfolk'taki malikanesine seyahat etmeyi planladığını ifade etti.

Bu arada Kraliçe Elizabeth, ölen Edinburgh Dükü eşi Prens Philip olmadan ilk Noel'i karşılayacak.

Kutlama programına davet edilen isimlerin Galler Prensi Charles ve eşi Camilla'nın yanı sıra Prens William, eşi Kate ve üç çocuğundan oluştuğu konuşuluyor.

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