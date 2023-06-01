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Dünya Kraldan sarayda ilginç tasarruf harekatı! Faturayı düşürmek için öyle şeyler yaptı ki...
Dünya

Kraldan sarayda ilginç tasarruf harekatı! Faturayı düşürmek için öyle şeyler yaptı ki...

Yeniakit Publisher
2023-06-01 07:38:00 -
Kraldan sarayda ilginç tasarruf harekatı! Faturayı düşürmek için öyle şeyler yaptı ki...

İngiltere Kralı 3. Charles'ın, enerji tüketimini azaltmak amacıyla Buckingham Sarayı'ndaki yüzme havuzunun sıcaklığını düşürdüğü iddia edildi.

Times gazetesinde yer alan haberde, Kral Charles'ın tahta geçtikten sonra başkent Londra'daki Buckingham Sarayı'nda bulunan havuzun ısısını düşürdüğü ve bu nedenle havuzu kullanan bazı saray çalışanlarının üşüdüğü öne sürüldü.

Haberde, Buckingham Sarayı'ndan bir kaynağın, "Havuzu kullanan birkaç kişi suyun sıcaklığının düştüğünü ve eskisinden biraz daha soğuk olduğunu fark etti. Onlara bizzat Kral'ın ısıtmayı azalttığı söylendi." dediği bildirildi.

Bir başka kaynağın ise "Kral Charles dışarıda hava nasıl olursa olsun bir odayı neden oda sıcaklığının üzerinde ısıtmak istediğinizi de bilmek istiyor. Bunu israf olarak görüyor." ifadelerine yer verildi.

Gazetenin haberinde, Kral Charles'ın soğuk koşullarda yaşamaktan ve çalışmaktan hoşlandığı belirtildi.

Öte yandan, çalışanların, Kral Charles'ın sarayda kullanılmayan odalarda ışıkların açık kalıp kalmadığını kontrol ettiğini gözlemledikleri ve Kral'ın kışın bile pencerelerini açık tutmasıyla bilindiği kaydedildi.
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Haberde, Buckingham Sarayı'nın konuya ilişkin yorum yapmayı reddettiği bildirildi.

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