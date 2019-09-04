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“Kral Şakir” minik dostlarıyla buluşuyor

Çocukların büyük ilgiyle takip ettiği, Türkiye’nin ilk yerli çizgi dizisi Kral Şakir; dans gösterileri ve eğlenceli hikâyeleriyle yaz tatilinin ardından minik dostlarıyla buluşuyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:53
“Kral Şakir” minik dostlarıyla buluşuyor

Çocukların büyük ilgiyle takip ettiği, Türkiye’nin ilk yerli çizgi dizisi Kral Şakir; dans gösterileri ve eğlenceli hikâyeleriyle yaz tatilinin ardından minik dostlarıyla buluşuyor.


7’den 70’e gerçekleştirdiği etkinlikleriyle ziyaretçilerine keyif dolu anlar yaşatan Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM), çocukların büyük bir ilgiyle ve merakla takip ettiği Kral Şakir çizgi filminin karakterlerini ağırlıyor. 7-8 Eylül tarihlerinde, 14.00, 16.00, 18.00 saatlerinde 3 seans olarak düzenlenecek etkinlikte; Kral Şakir söyleşisi, moderatörle sahne aktiviteleri, Şakir ve Necati maskot karakterleri gösterisi ve hatıra fotoğraf çekimi gibi birbirinden keyifli etkinlik yer alıyor. Bir aslan ailesinin başından geçen komik ve neşeli hikâyeleri anlatan Türkiye’nin ilk çizgi dizisi Kral Şakir’in eğlenceli şovu çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak. Kral Şakir ve Fil Necati maskotlarının sahne gösterisinin yanı sıra, interaktif yarışmalar, fotoğraf çekimi gibi aktiviteler ile çocuklar ve aileleri keyifli bir gün geçirme fırsatı yakalayacak.


Yeşilyurt AVM, keyifli bir tatilin ardından okula dönüş heyecanını yaşatmak için ücretsiz olarak gerçekleştirilecek, şarkıların söylenip oyunların oynanacağı Kral Şakir etkinliğine minik ziyaretçilerini davet ediyor.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:53
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