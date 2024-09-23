Kral Felipe’den İsrail’e tokat gibi karar! Filistin’in yanında durdu, ortalık karıştı
Melih Altınok, İspanya Kralı 6. Felipe'nin Filistin Devleti'ni tanıma kararını övdü. Altınok, Kral Felipe'nin Filistin Büyükelçisi'nin güven mektubunu törenle kabul etmesini cesur bir adım olarak değerlendirdi. Filistin'i tanıyan İspanya hükümetinin İsrail'e karşı dik durduğunu belirten yazar, bu hareketin uluslararası arenada yankı uyandırdığını söyledi. Sabah yazarı Altınok, Kral Felipe'ye saygılarını sunduğunu dile getirdiği yazısında şunları kaydetti:
Melih Altınok, İspanya Kralı 6. Felipe'nin Filistin Devleti'ni tanıma kararını övdü. Altınok, Kral Felipe'nin Filistin Büyükelçisi'nin güven mektubunu törenle kabul etmesini cesur bir adım olarak değerlendirdi. Filistin'i tanıyan İspanya hükümetinin İsrail'e karşı dik durduğunu belirten yazar, bu hareketin uluslararası arenada yankı uyandırdığını söyledi. Sabah yazarı Altınok, Kral Felipe'ye saygılarını sunduğunu dile getirdiği yazısında şunları kaydetti:
"İspanya'nın mayıs ayında Filistin Devleti'ni tanıma kararının ardından İspanya Kralı 6. Felipe, ülkesine atanan ilk Filistin Büyükelçisi Hüsnü Abdülvahid'in güven mektubunu resmen teslim aldı.
Büyükelçi Abdülvahid, "İspanya, soykırım yapan İsrail devletine öldürme ruhsatı veren başkalarının tuzağına düşmedi" diyor.
Tüm tehditlere rağmen Filistin'i tanıyan İspanyol hükümetine, halkına ve Filistin elçisinin güven mektubunu basına açık bir törenle İsrail'in gözüne sokan Kral'a saygılarımızla."