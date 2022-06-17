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Gündem 'Kral çıplak' sözüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dil uzatmıştı! Bahçeli'den Metiner'e Bülent Arınç desteği!
Gündem

'Kral çıplak' sözüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dil uzatmıştı! Bahçeli'den Metiner'e Bülent Arınç desteği!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dil uzattığı için tepki gösterdiği Bülent Arınç tarafından hedef alınan Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini arayarak destek verdiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 22:04:00 - 2022-06-17 22:36:42
'Kral çıplak' sözüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dil uzatmıştı! Bahçeli'den Metiner'e Bülent Arınç desteği!

Bülent Arınç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı toplantıda  "Kral çıplak demenin vakti" sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göndermede bulunarak AK Parti'yi hedef aldı.

24. Dönem Adıyaman, 25. ve 26. Dönem İstanbul AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner ise, Kılıçdaroğlu’nun alkışlamasıyla gözleri dolan Bülent Arınç'a tepki göstererek, "Bülent Arınç’ın ismini duymak istemiyoruz, yeter artık. Onu partide tutanlara yazıklar olsun" dedi.

Arınç Metiner'i hedef aldı

 

Arınç ise Metiner'in ihraç çağrısına sert bir şekilde yanıt vererek, "Kifayetsiz muhteris ve müfteri Metiner, sözüm sana!" başlığıyla yayınladığı yazıyı "Sen ne bir Kürt kadar mert ne de bir Müslüman kadar ahlaklısın" ifadelerini kullandı.

Arınç'ın bu sözleri üzerine Metiner ise "Yüreğin yetiyorsa bağlanır karşımızda konuşursun" sözleriyle Arınç'ı TV programına çağırdı.

Bahçeli'den Metiner'e destek telefonu

Yaşananların ardından Mehmet Metiner sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisini aradığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Az önce MHP'nin bilge genel başkanı saygıdeğer Devlet Bahçeli aradı. Destek sözleri benim için onurların en büyüğüdür. Kendisine en kalbi şükranlarımı hürmetle arz ederim.

 

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