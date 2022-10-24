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Dünya Kral Charles satışlara atlarla başladı!
Dünya

Kral Charles satışlara atlarla başladı!

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü ardından yerine geçen oğlu 3'üncü Charles, Elizabeth'in 500'e yakın atını müzayedede satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 17:58:00 -
Kral Charles satışlara atlarla başladı!

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü ardından yerine geçen oğlu 3'üncü Charles, Elizabeth'in 500'e yakın atını müzayedede satışa çıkardı.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in 8 Eylül'de 96 yaşında hayatını kaybetmesi üzerine tüm dünya yasa boğuldu.

Yaklaşık 2 bin davetlinin katılımıyla gerçekleşen cenaze töreni, tüm dünya tarafından yakından takip edildi.

Elizabeth'in ardından ise tahta 73 yaşındaki oğlu III. Charles geçti.

Atlara olan tutkusuyla bilinen Kraliçe, 60 yıldan fazla bir süre at yetiştirmiş ve atlarını yarıştırmıştı.

İngiltere Kralı III. Charles, Kraliçe II. Elizabeth'ten kalan 14 yarış atını açık artırmayla satışa çıkardı.

Açık artırmayla satılacak

Kraliçe'ye ait 14 at, Newmarket kasabasındaki Tattersalls At Müzayedesi Merkezi’nde açık artırmayla satılacak.

Tattersall Sözcüsü Jimmy George, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kraliyet'in her yıl at satışı yaptığını ve bunun sıradan bir durum olduğunu belirterek, "Kraliçe'nin kendi damızlık atları vardı, onları yetiştirip satardı. Onların hepsine bakamazsınız." dedi.

Satışın Kraliyet Ailesi'nin at yarışlarına katılmayacağı anlamına gelmediğini ifade eden George, "Mal sahipleri her yıl satış yapar. Kral sadece at sahiplerinin yaptığını yapıyor." şeklinde konuştu.

İHA'nın haberine göre, hafta boyunca devam edecek müzayedede yaklaşık bin 500 at satışa çıkacak.

 

 

 

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