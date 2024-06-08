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Dünya Kral Abdullah'ı dehşete düşüren Filistin protestosu! Kendini ateşe verdi!
Dünya

Kral Abdullah'ı dehşete düşüren Filistin protestosu! Kendini ateşe verdi!

Yeniakit Publisher
2024-06-08 02:02:00 -

Filistin'de yapılan soykırıma tepki gösteren bir kişi Kral Abdullah’ın konutu önünde kendini ateşe verdi.

İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları devam ederken Ürdün'den dehşete düşüren görüntüler geldi.

KRAL ABDULLAH'IN GAZZE TUTUMUNU PROTESTO ETMEK İÇİN KENDİNİ ATEŞE VERDİ

Ürdün’de bir kişi, Kral Abdullah’ın Gazze tutumunu protesto etmek amacıyla kraliyet konutu önünde kendini ateşe verdi. Kendisini yakarak tepkisini ortaya koyan kişi muhafızlar tarafından vuruldu.

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