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Dünya Kral 6. Felipe'nin kişisel serveti açıklandı
Dünya

Kral 6. Felipe'nin kişisel serveti açıklandı

İspanya Kralı 6. Felipe'nin kişisel varlığının 2 milyon 573 bin 392 avro olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 20:49:00 - 2022-04-25 20:50:48
Kral 6. Felipe'nin kişisel serveti açıklandı

Ülkedeki sol koalisyon hükümetinin getirdiği şeffaflık yasası kapsamında Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kral 6. Felipe'nin kişisel birikimleriyle mevcut durumda bankada yatırım ve bireysel hesaplarında toplam 2 milyon 260 bin avro bulunduğu, ayrıca 305 bin 450 avro değerinde de mücevher, antika ve sanat eserinin sahibi olduğu bildirildi.

İspanya'da 2014'te babası Juan Carlos'tan tahtı devralan 54 yaşındaki 6. Felipe'nin, öncesinde Asturias Prensi olduğu dönem dahil olmak üzere 25 yıldır devlet bütçesinden maaş aldığı hatırlatıldı.

Kral 6. Felipe, devlet bütçesinden yıllık 253 bin 850 avro brüt maaş alıyor.

İspanya'da Kraliyet Ailesi'nde yolsuzluk iddiaları son dönemlerde sık sık gündeme gelmişti.

Hakkındaki yolsuzluk iddialarından dolayı devletten aldığı maaşı kesilen ve Ağustos 2020'den bu yana İspanya'yı terk ederek Birleşik Arap Emirlikleri'ne yerleşen eski Kral Juan Carlos, İspanya'da yürütülen soruşturmalardan aklanıp hiç hüküm giymemiş olsa da kraliyet ailesinin itibarını zedeledi.

Kral 6. Felipe'nin ablası Prenses Cristina'nın bu yıl boşandığı eski kocası İnaki Urdangarin de vergi kaçırma ve zimmetine para geçirme suçlarından 2018'de 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.

Urdangarin geçen martta şartlı tahliyeyle cezaevinden çıkmıştı.

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