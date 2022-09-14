KPSS'ye girecekler dikkat! ÖSYM az önce duyurdu: KPSS alan bilgisi sınav giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 24 Eylül'de uygulanacak 2022-KPSS lisans alan bilgisi sınavları 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve 2022-KPSS lisans alan bilgisi sınavları 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) ile 25 Eylül'de uygulanacak 2022-KPSS Lisans alan bilgisi sınavları 3. oturumuna (işletme, muhasebe, istatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek.

KPSS ÖABT SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

KPSS Alan Bilgisi sınavına kimler girer: Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine eğitim ve fen edebiyat fakültelerinden mezun veya sınavın geçerlik . KPSS sınavına orta öğretim, lisans ve ön lisans mezunu ya da mezun durumda olabilecek olan adaylar başvuru yapabilir ve sınavına girebilir.

KPSS Öğretmenlik Alan sınavı ne zaman?

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı sınavı 2 Ekim 2022 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleşecek. KPSS Önlisans sınavı 9 Ekim 2022 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleşecek. KPSS Ortaöğretim (Lise) sınavı 6 Kasım 2022 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleşecek.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI SAAT KAÇTA?

24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.